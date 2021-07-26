父親節禮物好難挑？「爸爸最愛禮物TOP3」吃大餐竟意外落榜　醫師點出1關鍵

▲從小到大，每一個跨出去的步伐都有爸爸在身邊緊緊保護著，今年父親節，就換長大的子女們，守護老爸未來的健康。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

不知不覺88節已經邁入倒數中！近來受到疫情影響，許多人堅守社交距離，尤其在外地讀書工作的人，更是久久不曾回家與爸媽團聚，無論是否可以返鄉或是帶爸爸上館子吃一頓，今年的父親節該送什麼禮物，絕對要好好準備起來。但到底老爸想要什麼、需要什麼？平常對話套不出來也沒關係，這篇觀察網友對「88節禮物」的想法，爸爸們覺得「麥擱送啊啦」的禮物，讓不少網友笑說，「糟糕，送過好多次」、「想說久久吃一次好料，沒想到吃大餐也不行？」、「被發現敷衍了，今年不可以再送了啦！」至於讓多數爸爸表示「OK滿意」的禮物，也讓網友們恍然大悟，「真的沒有想到欸」、「想想其實不意外啦，讓長輩滿意的禮物果然還是要貼心又實用！」

讓爸爸們不是很滿意的禮物第3名，就是許多人從小送到大的「領帶／皮帶」，原因在於「平常用到的機會不多」以及太常收到了，難免會覺得「孩子是不是把這件事當例行公事在做」。第2名則是「海鮮Buffet大餐」，原因在於現代人飲食精緻化，平常已攝取過多營養，海鮮吃到飽雖然划算，但對上了年紀的爸爸來說，卻是吃進滿滿的膽固醇，對健康實在有「礙」。至於最不想再收到的禮物第1名就是「蛋糕」了！不只因爲蛋糕缺乏紀念性、吃完就沒了，更是往身體囤積高糖、高熱量，沒有實質營養；尤其，甜食還容易酸蝕牙齒，對於上了年紀口腔健康大不如前，牙齒開始出現狀況的爸爸們來說，更是多重負擔。

最想收到的禮物前3名則是電動刮鬍刀、健康檢查、和電動牙刷。對於爸爸來說保持「門面」很重要，也會天天刮鬍子，「電動刮鬍刀」使用頻率高，若還沒送過的話，也可以考慮看看。近年觀念普及的「全身健康檢查」對於上了年紀的爸爸來說很重要，找個健檢中心幫老爸預約一下，也就等於幫他預約健康以及陪伴家人長長久久的時光。而「電動牙刷」出乎意料的也在本次登上寶座！曾經眼看老爸深受口腔問題之苦的網友，提出專業見解，「沒遇過都不知道，爸爸上了年紀以後，牙齒的小毛病都會跑出來了，對他們的生活影響其實很大」、「牙齒一有問題就是噴錢啊，植牙一顆就5萬10萬的噴，想幫爸爸（或自己）省錢真的可考慮電動牙刷」、「會發現牙齒問題真的很細微耶，送這個也太貼心！」

前三總主治醫師，明品牙醫診所院長鍾明邦醫師表示，熟齡病患最常遇到的口腔困擾是牙縫越來越大，進食容易積卡殘餘食物。牙縫變大主要原因之一是牙齦萎縮，造成牙齦萎縮最常見兩個原因，第一是牙齒長期沒刷乾淨，產生牙結石進而影響牙齦健康；第二是刷牙太過大力，直接造成牙齦受傷萎縮。鍾醫師也會建議病患，若是喜歡追求清潔效率，或是刷牙較不能掌控力道，可以改用電動牙刷，幫助提升刷牙品質和效率。挑選上，建議以清潔較靈活的小圓刷頭為主，也符合改良式貝式刷牙法。此外，也建議可以挑選具有壓力提醒的款式，以保護牙齦健康。

▲明品牙醫診所院長鍾明邦醫師建議，挑選電動牙刷上，建議以清潔較靈活的小圓刷頭為主，也符合改良式貝式刷牙法。此外，也建議可以挑選具有壓力提醒的款式，以保護牙齦健康。（圖／品牌提供。）

網路上不時也有網友詢問「適合送給長輩的電動牙刷」，想要用它代替自己，照顧爸爸的口腔健康。其實一提到電動牙刷，網友想到的都是來自德國的知名品牌Oral-B，推薦原因不外乎，「既然要換，就換他們都聽過的品牌，接受度也會比較高」、「之後要換刷頭，很多通路都買得到，很方便」「德國製造的電器，品質還是比較有保障」。

在實體網路皆熱賣多年的Oral-B電動牙刷，除了牙醫推薦的小圓頭牙刷。貼心的是，品牌也為旗下多款電動牙刷設計智能壓力感應燈，只要老爸使力過重，偵測到壓力過大的電動牙刷，就會超貼心地自動降速，並且亮燈提醒老爸，減少對牙齒的損傷。這項人性化功能就讓不少網友笑說，「這種事情我們真的做不到，只好拜託電動牙刷了」。此外，全機防水、感應充電、續航力高等技術都是網友推薦的原因，雖然是個新興3C產品，在使用上卻是無痛、幾乎沒有適應期的「懶人科技」，從此讓老爸「回不去」，徹底感受有別於過去手動刷牙的舒爽潔淨。

▲▼Oral-B電動牙刷主打更貼近人心的智能設計，避免傷害牙齒與牙齦的同時，也確保能為口腔帶來清新潔淨。（圖／品牌提供。）





守護爸媽健康，是許多子女的心願，近日面對疫情，讓人對於「健康無價」這句話也更有感觸。今年就從最細微的地方照顧起，不僅要幫年歲漸長的老爸定期掛號洗牙，平日再督促他以清潔入微的Oral-B電動牙刷，維持口腔清潔、鞏固咀嚼力，拒絕牙齒敏感、牙周病、齲齒、牙齦萎縮等老朋友重新找上門。



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