廣隆、聯一2光電廠合捐殺菌空清機　南投醫護為病患插管更有保障

▲廣隆、聯一捐贈南投縣醫院殺菌插管空氣清淨機組。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

廣隆光電科技公司與聯一光電公司聯合募資捐贈10組「雙重殺菌插管空氣清淨機組」提供南投縣內醫院使用，縣府指出，這批剛上市1年多的儀器具有負壓及雙重殺菌效果，將提供給縣內急救責任醫院，讓急診室、加護病房、隔離病房等單位醫護人員在緊急插管時可推至病人床邊，將大幅降低醫護人員沾染病毒的風險。

捐贈儀式今日在縣長室辦理，縣長林明溱代表接受並贈送感謝狀，他感謝兩家廠商的愛心義舉，將首批完成的新儀器捐給南投，對疫情期間的醫療防護大有助益，有效降低醫療人員的染疫風險。

聯一光電股份有限公司陳忠政董事長指出，相關技術是由工研院技術轉移，公司團隊經過一年多來的研發和努力，製作出具有負壓及雙重殺菌效果的機器，可保護第一線醫護人員在為病患插管時免於暴露在感染風險，未來公司會繼續努力加強其功能性。

▲廣隆、聯一捐贈南投縣醫院殺菌插管空氣清淨機組。（圖／南投縣政府提供）

負責牽線促成的廣隆光電董事長李耀銘則說，5月間受邀參加工研院在佑民醫院舉辦的「富氧炭材」發表會，會中展示具抗菌、除臭氧的雙重殺菌空氣清淨技術及運用於醫療殺菌防護設備，由於正逢疫情期間可以派上用場，所以才建議陳忠政率先使用於南投各醫院，讓更多醫護人員受惠。

縣府衛生局表示，縣府疫情期間也陸續收到各界捐贈防疫物資，讓第一線人員能安心防疫，再次感謝各界的支持和協助，讓防疫工作更臻完善。

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