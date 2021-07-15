Sony黑科技帶來全新仿人腦的處理器！OLED A80J防疫在家追劇、打game享受沉浸式體驗

▲為了防疫悶在家，不少無法出國旅行的人，紛紛哀嚎表示終於了解入手高畫質電視的重要。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

這一年以來，大家的娛樂生活在疫情攪局下，有了翻天地覆的轉變。不僅過去被視為日常活動場所的電影院、餐廳都難以進入，出國旅遊更是再次從今年計劃被剔除，一連串的變動，讓家裡的客廳如今成為疫情時代最重要的紓壓場域！防疫期間，就有許多網友分享，從來沒有想過現在打開串流平台，搜尋的不是熱播劇，而是各國美食料理或異國風景影片，希望透過螢幕假裝帶自己一秒出國，更有人頓悟道，「遇到了疫情才明白沉浸式體驗有多重要」、「為了想用電視假裝回日本旅遊，害我認真看起大尺寸的智慧電視」、「都是疫情讓人看電視的時間變長了，好想換一台畫質更好、功能更豐富的大尺寸機種！」

宅家抗疫不孤單 升級「家中影音配備」追求全新沉浸式體驗

近年，各家品牌紛紛投入處理器研發、持續挑戰影像巔峰。然而，Sony此次推出獨具開創性的「認知智慧處理器XR」，相較傳統AI智能的演算法，能一次處理更豐富、即時的影音資訊，加上以「仿人腦思考」、「仿人眼視角」等人性化角度，企圖還原親眼所見，可說為這場處理器競賽，另外開啟全新戰局，而受益者自然就是追求極致影像的消費者！疫情期間，人們不得不壓抑想出門探索萬物的心，所幸在科技的帶領下，想要享受猶如親眼所見的影音饗宴，已是毫不費力。

6月中旬起陸續在台發表的Sony「BRAVIA XR」系列，不僅以全球首創「仿人腦思考的處理器」震撼業界，也為擁有個別需求與預算的消費者，端出不同系列機種。然而除了資深影像玩家，一般消費者，也都高度關注此次高階OLED機種，價格比預期漂亮的BRAVIA XR OLED A80J，詢問度相當熱絡。

▲Sony獨家OLED顯示技術，能賦予影像極度深邃的光暗對比。（圖／記者徐文彬攝，下同）

仿人腦思考XR處理器＋OLED顯示技術 讓觀影畫面加倍逼真深邃

Sony歷年來不斷在影像技術上的突破研發，今年再度為影音市場投下一記震撼彈！在眾人期盼中登場的「認知智慧處理器XR」，以全球首創「模擬人類大腦分析」技術，讓處理器在應用上，跳脫傳統單純分析訊號資料的思維，進一步「仿人腦思考」，模擬人類眼睛、耳朵傳遞給大腦的資訊，即時交叉分析約數十萬種畫面中的精細元素，無論是異國建築的絕美穹頂、暗夜中的璀璨銀河、野生動物的細緻毛髮，都讓觀眾的感受就如親身前往、親眼所見。

▲▼好想出國玩！Sony BRAVIA XR OLED A80J以OLED黝黑深邃的產品特性與新一代「認知智慧處理器XR」呈現出細緻逼真的東京夜景，在客廳完成全家人心願。

XR處理器能做到的還不只如此，在觀影體驗上，更進階挑戰「模擬人眼注視」。研發團隊抓住人類會關注視覺焦點，而稍微忽視周遭背景的本能，讓XR處理器及時分析影像的同時，也能預先對觀者會注意的部分做更高畫質的處理，賦予細節更精緻突出的質感，也讓畫面更有張力。至於想觀賞刺激的動作大片，或是想follow無法親臨現場的國外體育LIVE賽事，Sony獨家開發的「極瞬明銳技術」以及「4K解析度升頻」，能將不同來源的畫質透過演算分析，大大拉升整體畫面的流暢與銳利度。相較於傳統AI極力想讓觀眾身歷其境，大幅度躍進的「認知智慧處理器XR」，更要直接滿足人們想「親眼見證」的渴望。

▲▼動感的運動表現以及濺起的水花、彩球，表現得繽紛亮眼且無殘影。

▲BRAVIA XR OLED A80J系列擁有55、65、77尺寸可選，即使斜角觀看，飽滿的彩度與驚豔的對比也一覽無遺。

OLED平面聲場技術再進化 XR處理器喚醒感官「音效宛如衝出螢幕」

持續追求影音表現的極限，就是為了給使用者更全面的感官體驗，因此，不能只提升視覺，耳朵接收到的音效，勢必也要有更立體、更身歷其境的真實感。多年前，Sony以前瞻性思維將喇叭嵌入輕薄的OLED螢幕中，讓螢幕就等於揚聲器，影像跟聲音合一的臨場感，至今仍是業界唯一。如今，最新的「認知智慧處理器XR」，也一樣專注於強化音效表現，致力打造近乎逼真的全新沉浸式體驗。

BRAVIA XR OLED A80J採用「平面聲場技術進階版」，後方有2個致動器、2個低音揚聲器，讓聲音與影像高度一致，搭配XR處理器帶來的「聲音定位功能」，讓聲音分分秒秒都能精準對應畫面影像，例如點開有飛車、槍戰的動作爽片，就能感受車輪、子彈彷彿就在耳邊呼嘯過去，就算閉上眼，都能享受電掣風馳的速度感！

XR處理器搭配「3D環繞音場優化技術」，還能再為視聽空間打造出5.1.2立體聲道，不用多花錢購置音響，就能連同杜比視界（Dolby Vision）一起享受杜比全景聲（Dolby Atmos）以及IMAX ENHANCED的劇院震撼影音體驗。另外，值得一提的細膩表現非「Voice Zoom 2」莫屬，此技術能增強對話清晰度，讓追劇族更輕易地走進每個角色的內心。

▲「3D環繞音場優化技術」將音效從上下垂直和側面方向，打造逼真立體環繞聲場，加深追劇時的臨場感。（圖／品牌提供）

帶來強悍影音表現的BRAVIA XR OLED A80J，亦搭載最新HDMI2.1規格以及4K/120Hz刷新率，精湛流暢的精美畫質，兼具流暢不卡頓的電玩表現，要讓PS5玩家爭相體驗，成為電玩界也不想錯過的年度機種。

全新Google TV帶來全新直覺體驗 與影音串流平台一同打造客廳娛樂中心

此外，BRAVIA XR OLED A80J也搭載了操作更加直覺的全新「Google TV」系統。主選單以內容為基礎的介面，更容易找到想看的影片，視覺簡潔美觀不說，在查找功能上，貼心的「中文語音搜尋」，只要一個廣泛詞彙，Google TV就會列出許多選擇推薦給使用者。想把手機、平板裡的照片影片投射在大螢幕，與親友回味過去上山下海、出國遊玩的回憶嗎？BRAVIA XR OLED A80J也支援Chromecast和AirPlay 2 功能，讓Android和蘋果手機的用戶都能盡情享受。

▲▼BRAVIA XR OLED A80J支援Netflix校正模式，能比照專業影像工作室的顯示器調校，享受原創團隊欲呈現的色彩對比與畫面氛圍。（上：使用Netflix校正模式，下：未使用）

▲快捷鍵家族這次多了YouTube、myVideo等成員，一鍵就能切換應用程式，甚至喚醒休眠電視。

三段式可調整底座設計 彈性運用居家空間

除了一般的桌立或壁掛方式，重視影音內涵也追求外在質感的Sony，這次更為一體成型、極度輕薄的BRAVIA XR OLED A80J，設計擁有三種配置方式的可調整式底座。無論電視櫃的寬窄大小，周邊是否另外擴充劇院喇叭等配置，都能讓這台A80J完美進駐每個人的居家生活。

▲BRAVIA XR OLED A80J附有可調整式底座，可隨環境空間選擇多種配置。

疫情期間哪裡都去不了，想提升家裡的娛樂設備，除了投影機或環繞音響等之外，如今有了更簡便且支援豐富影音規格的選擇！BRAVIA XR OLED A80J搭配強悍處理器、精細畫質與臨場感音效呈現更逼真的沉浸感，以「認知智慧處理器XR」重新定義家庭影音娛樂。為家中客廳進駐一台大尺寸OLED A80J，打開串流平台就像手握機票「想到哪就去哪」。

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