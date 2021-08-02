　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲視訊東奧選手！讚他往演藝圈有前途　王冠閎曝沒交女友原因

▲▼柯文哲視訊東奧選手。（圖／翻攝柯文哲影片）

▲柯文哲視訊東奧選手。（圖／翻攝柯文哲影片）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲2日午休時間，與幾位台北市籍的奧運選手視訊，除了感謝他們代表台灣出戰奧運，也鼓勵他們帶著夢想繼續前進。

「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運男子200公尺蝶式比賽中，游出1分54秒44的好成績，以分組排名第一晉級16強準決賽，突破自己保持的全國紀錄，也成為本季亞洲選手中最快的成績，雖然最後未能如願晉級決賽，但優秀的實力讓各界驚艷，加上帥氣外表，瞬間累積超高人氣，擄獲許多粉絲自稱「王太太」。

柯文哲這次第一個視訊的是王冠閎。當時正值午休時間，還在吃泡麵的王冠閎接起視訊，他透露自己高一才開始轉練蝶式。柯文哲還問王冠閎有女朋友嗎？柯文哲一聽到王冠閎說「沒有」直言「不容易」，王冠閎直言自己專注在訓練上。柯文哲勉勵，「因為你很年輕，所以大有前途」。

中華隊體操男團睽違56年再次進軍奧運，儘管資格賽排名第10沒有能擠進決賽，不過選手們身上的戰袍，「鞍馬王子」李智凱透露，「是我們第一次自己做體操服，服裝設計想法來自於蕭佑然。」

柯文哲這次也和蕭佑然視訊。柯文哲特別逗了一下蕭佑然，「你長得很帥，你有沒有發現？你女朋友有多少個？」、「我發現你長得很帥耶！你這個往演藝圈發展，非常有前途」。柯文哲鼓勵蕭佑然，祝福4年後接棒李智凱，他也還不忘自嘲，要蕭佑然少看電視，「因為電視都在講我壞話」。

除了王冠閎、蕭佑然外，柯文哲也陸續與幾位台北市籍的奧運選手視訊，包括游泳女將黃渼茜、拿下銀牌的射箭男團其中一員鄧宇成、台灣女網選手許絜瑜。

柯文哲表示，這些台北長大的孩子，不但運動表現亮眼，態度更是落落大方，蕭佑然已經立志接下李智凱的棒子，下一屆奧運換蕭佑然奪牌，團體賽射下銀牌的鄧宇成已經在為下一次的亞運準備了。

柯文哲指出，「在大家身上，我看到青春的無限可能，加油吧！我們一起努力讓台灣的運動產業更大、更穩、更多元，期待再次看到你們在奧運的舞台上，期待為你們喝采！」

ET快訊
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買
快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳慘遭爆打
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林奕華呼籲奧運進入8強就發10萬獎勵金　「鼓勵選手再接再厲」

卓伯源爆朱立倫傳簡訊拉票　黨中央應立刻調查為何有黨員手機號碼

快訊／反擊陳其邁　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北

他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

游錫堃：立委很重視台商權益　立法院是大家的後盾

快訊／餐飲內用紙箱當隔版可以嗎？　侯友宜：還是希望照規定來做

快訊／侯友宜也加碼東奧獎金　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各93.2萬

快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例疫苗不良反應

快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

林奕華呼籲奧運進入8強就發10萬獎勵金　「鼓勵選手再接再厲」

卓伯源爆朱立倫傳簡訊拉票　黨中央應立刻調查為何有黨員手機號碼

快訊／反擊陳其邁　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北

他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

游錫堃：立委很重視台商權益　立法院是大家的後盾

快訊／餐飲內用紙箱當隔版可以嗎？　侯友宜：還是希望照規定來做

快訊／侯友宜也加碼東奧獎金　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各93.2萬

快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例疫苗不良反應

快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

限時3折今開搶！2千起住海景房　走路就到黃金沙灘踏浪

HTC新一代5K PC VR裝置Vivi Pro 2　開箱動眼看

以色列戰多明尼加輸了就淘汰　小熊農場教練對決日職投手

《三隻小豬》復播「舟彤激情滾床」下猛藥　網嗨：等3週值得了！

太可愛忍不住動手了！某政務官胞弟強吻女童　判10月聲請再審

疫苗認證的OO人！醫揭「副作用強弱」代表意義：你只是運氣很好

ATM及網銀手續費不再　今日恢復原收費！

印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

現代人都該練習的「減法思考」　3個資訊斷捨離，不必極簡也能過好生活

怕台灣成「明日香港」！　彭博：安倍晉三挺台象徵日本政策大轉向

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

1000換5000元！五倍券9月底登場　旅宿、零售、餐飲列入

麟洋獎金差319萬　柯P不加碼原因曝

新北某醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

連署「小戴拼下屆」挨轟　戴遐齡回應

開放內用「火鍋、燒烤怎麼吃？」　新北解答了

北市公布1確診足跡　搭捷運轉高鐵「當天往返台北、彰化、台中」

快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

快訊／蘆洲男打完莫德納「手臂疼痛、疲倦、嗜睡」　15天後亡

快訊／蘆洲男打完莫德納9天後亡

快訊／新北＋10「2例是新增個案」　板橋4人最多

誰是2024最強候選人？朱立倫點名侯友宜、趙少康、韓國瑜、盧秀燕

新北小型醫院爆群聚4外籍看護確診　匡列243人、PCR陽性11人

快訊／朱立倫宣布參選黨主席　侯友宜20字回應

更多熱門

相關新聞

柯文哲：政治人物不關心體育　要去蹭就會踢到鐵板

柯文哲：政治人物不關心體育　要去蹭就會踢到鐵板

台灣選手在東京奧運獎牌豐收，不少政治人物在臉書發表祝賀，卻接連傳出誤植選手名字的窘境，遭外界批評「蹭熱度還不做功課」。對此，台北市長柯文哲表示，通常對運動比賽不是很熟、平常也不是很關心的人，「要去蹭不小心就會踢到鐵板」。

調實聯制才發現足跡　黃珊珊再公布1足跡

調實聯制才發現足跡　黃珊珊再公布1足跡

柯文哲：做圖不是民眾黨專長　偶爾做錯還好

柯文哲：做圖不是民眾黨專長　偶爾做錯還好

高端完成封緘　柯文哲：若我是總統不會這樣幹

高端完成封緘　柯文哲：若我是總統不會這樣幹

開放餐飲內用！柯文哲：觀察2週再決定進一步放寬

開放餐飲內用！柯文哲：觀察2週再決定進一步放寬

關鍵字：

柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面