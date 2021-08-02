柯文哲視訊東奧選手！讚他往演藝圈有前途　王冠閎曝沒交女友原因

▲柯文哲視訊東奧選手。（圖／翻攝柯文哲影片）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲2日午休時間，與幾位台北市籍的奧運選手視訊，除了感謝他們代表台灣出戰奧運，也鼓勵他們帶著夢想繼續前進。

「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運男子200公尺蝶式比賽中，游出1分54秒44的好成績，以分組排名第一晉級16強準決賽，突破自己保持的全國紀錄，也成為本季亞洲選手中最快的成績，雖然最後未能如願晉級決賽，但優秀的實力讓各界驚艷，加上帥氣外表，瞬間累積超高人氣，擄獲許多粉絲自稱「王太太」。

柯文哲這次第一個視訊的是王冠閎。當時正值午休時間，還在吃泡麵的王冠閎接起視訊，他透露自己高一才開始轉練蝶式。柯文哲還問王冠閎有女朋友嗎？柯文哲一聽到王冠閎說「沒有」直言「不容易」，王冠閎直言自己專注在訓練上。柯文哲勉勵，「因為你很年輕，所以大有前途」。

中華隊體操男團睽違56年再次進軍奧運，儘管資格賽排名第10沒有能擠進決賽，不過選手們身上的戰袍，「鞍馬王子」李智凱透露，「是我們第一次自己做體操服，服裝設計想法來自於蕭佑然。」

柯文哲這次也和蕭佑然視訊。柯文哲特別逗了一下蕭佑然，「你長得很帥，你有沒有發現？你女朋友有多少個？」、「我發現你長得很帥耶！你這個往演藝圈發展，非常有前途」。柯文哲鼓勵蕭佑然，祝福4年後接棒李智凱，他也還不忘自嘲，要蕭佑然少看電視，「因為電視都在講我壞話」。

除了王冠閎、蕭佑然外，柯文哲也陸續與幾位台北市籍的奧運選手視訊，包括游泳女將黃渼茜、拿下銀牌的射箭男團其中一員鄧宇成、台灣女網選手許絜瑜。

柯文哲表示，這些台北長大的孩子，不但運動表現亮眼，態度更是落落大方，蕭佑然已經立志接下李智凱的棒子，下一屆奧運換蕭佑然奪牌，團體賽射下銀牌的鄧宇成已經在為下一次的亞運準備了。

柯文哲指出，「在大家身上，我看到青春的無限可能，加油吧！我們一起努力讓台灣的運動產業更大、更穩、更多元，期待再次看到你們在奧運的舞台上，期待為你們喝采！」