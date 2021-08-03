「柯文哲用陸媒照片替國手加油」　簡舒培：拍對岸馬屁爭取韓粉

▲兼任民進黨發言人的台北市議員簡舒培。（資料照／簡舒培提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨發言人的北市議員簡舒培3日透過臉書表示，台北市長柯文哲、民眾黨一再引用中國大陸媒體的照片，幫國手加油，拍中國馬屁，爭取韓粉支持。

簡舒培指出，民眾黨的粉絲專頁發文恭喜「鞍馬王子」李智凱奪得銀牌，竟然是來自大陸官方媒體，被外界發現之後民眾黨撤文，小編也出面道歉，強調未來不會再使用中國圖源。

不過，簡舒培表示，不到24小時，柯文哲的粉絲專頁限時動態，幫台灣女子桌球團體賽加油，放上鄭怡靜的照片圖片來源，又是中國大陸媒體。

簡舒培說，第一張發生錯誤，民眾黨主席柯文哲說做錯一張笑一笑就好，那麼第二張繼續出錯，就不是故意失誤了吧。

「整個民眾黨跟柯文哲的粉專小編都外包給中國嗎？」簡舒培疑惑，還是中國官媒是柯文哲跟民眾黨的訊息來源中心？還是柯文哲想刷國手聲量，但又怕步上小S後塵，所以才故意犯錯？

簡舒培表示，柯文哲說一套做一套，萬事都以網路聲量為最終考量，最近柯文哲受到韓粉熱烈愛戴，使用中國來源圖片，也藉此獲得韓粉族群的支持聲量。她認為，柯文哲是標準的投機份子，牆頭草風吹兩邊倒心態，這樣的人、黨還能撐多久，就繼續看下去。