視訊東奧選手被吳沛憶批「不尊重」　柯文哲：大家開心就好

▲台北市長柯文哲、台東縣長饒慶鈴。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2日晚間PO出與設籍北市的東奧選手視訊影片，台北市議員吳沛憶痛批「看完一把火」，認為像是小時候最討厭的硬要聊長輩，包括沒話題就扯年紀，甚至講話重點都是自己。對此，柯文哲3日回應，看到小朋友很開心，大家開心就好。

吳沛憶3日於臉書指出，睡前看到柯文哲視訊選手加油影片，運動盛會都是好事，但她看完整個一把火，「選手休息時間寶貴，聊天請準備好嗎？完全就是小時候最討厭、不認識硬要聊的長輩欸！」

吳沛憶認為，柯文哲講話重點都是自己，沒話題就扯年紀，「李智凱幾歲不會去google？」還跟運動選手說長得帥、去演藝圈發展有前途，「你到底知不知道你在跟誰講話？你知道人家今天可以站上最高殿堂，一路多少付出犧牲苦練？你怎麼敢？你有什麼資格説這種話？」不管選手本人介不介意，這個發言就是地獄，私人對話便罷，做成影片公開傳播就是社會毒瘤。

柯文哲3日出席「台北x鳴日號x台東x熱氣球」活動，被問到影片被吳沛憶批評不尊重、聊天像沒準備？柯文哲回應，「沒有啦！如果聊天還要準備，那就不叫聊天，那叫演講！看到小朋友很開心，就這樣，大家開心就好。」

▼吳沛憶批柯文哲視訊為奧運國手加油，都在講自己。（圖／翻攝吳沛憶臉書）