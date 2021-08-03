快訊／北市奧運獎金不變　王齊麟152.8萬、「小林同學」林昀儒92.8萬

▲東奧羽球，麟洋配摘金。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

我國體育好手在本屆東京奧運賽事取得佳績，目前已經拿下2金、4銀、4銅，總計10面獎牌。除了奪牌的國光獎金外，各地縣市政府紛紛喊出加碼，唯獨北市府獨排眾議維持既有的獎補助計畫，包括羽球男雙金牌的王齊麟152.8萬、「小林同學」林昀儒目前累計92.8萬元、射箭團體銀牌鄧宇成81萬。市長柯文哲說，長遠的方法應該是把台灣的運動產業做起來，一旦有產業鏈，才能確保這些運動員的出路，「而不是現在好像打一個奧運，每個月看領個萬塊，這不是一個好的方法」。

根據北市府統計，設籍在台北市的選手部分，羽球項目，王子維、王齊麟；拳擊項目，黃筱雯、吳詩儀；體操項目，唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧；游泳項目，王冠閎、黃渼茜；桌球項目，林昀儒、鄭怡靜；射擊項目，呂紹全；射箭項目，鄧宇成；網球項目，謝語倢、許絜瑜；空手道項目，文姿云。共計16人。

根據《國光體育獎章》規定，奧運成績只要進入8強，都可獲國家補助體育獎勵金。金牌2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，第4名300萬元，5、6名為150萬，7、8名可獲得90萬元。

除了國光獎金外，各地縣市政府也都有相關獎助辦法。根據台北市的「績優運動選手訓練補助金發給辦法」，獲頒發國光體育獎章者，北市將按其國光體育獎章獎助學金金額之5%，另外發給獎勵金。

在訓練補助金部分，奧運前8名之選手，依「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，可以申請一筆訓練補助金，個人項目每個月2萬2000元、團體項目每個月1萬5000，可領取2年，可領2年，目的是鼓勵選手安心專注訓練。

以此規範計算，設籍北市的運動選手，金牌可獲發獎金100萬、銀牌35萬、銅牌25萬，第4名則是15萬。獲得奧運個人賽金牌，北市加碼發給152.8萬元，銀牌選手87.8萬元，銅牌77.8萬元，第4名67.8萬元。

根據北市府的補助辦法，奪下羽球男雙金牌的王齊麟，可額外獲得總計152.8萬的獎金；而拿下射箭團體銀牌的鄧宇成，則可拿到獎金35萬、訓練補助金36萬，總計71萬的額外獎金。

而本屆奧運大出鋒頭的「桌球天才」林昀儒，拿下混雙銅牌，可獲北市補助77.8萬；個人單打部分闖進4強，則可拿到15萬的額外獎金，不過他仍有桌球男團爭4強賽事進行中，目前獎金累計是92.8萬。

▲ 東奧桌球，林昀儒 。（圖／體育署）

儘管相較金門縣政府在李洋奪牌後，阿莎力宣布加碼472萬元獎金，北市體育局則強調在基礎面的建構。

體育局指出，除了發給績選手獎補助金之外，體育局也建構完整培育資源，以基層訓練站為基礎，推動基層競技運動選手培訓，制定各項培訓練專案計畫。除一般性補助外，另有國外移地訓練及參賽計畫、聘請外聘教練補助計畫、菁英運動選手專案訓練計畫等。

體育局也導入運動科學、運動防護支援以及醫療照護，搭配周延規畫輔導訪視機制，提供最全面的選手照護及培育體系。

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