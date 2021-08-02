　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北與青年組隊參加總統盃黑客松　減碳有感支持惜食分享理念

▲新北與青年組隊參加總統盃黑客松 邀大家投票支持惜食分享理念。（圖／新北市農業局提供）

▲新北與青年組隊參加總統盃黑客松，邀大家投票支持惜食分享理念。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為擴大惜食分享理念，與本市學校及青年團體合作，共同激盪不同想法及創意，最終以「減碳有感惜食分享平台計畫」為主題，提案2021總統盃黑客松競賽，並邀請大家於8月2日至6日期間投票支持惜食理念、也支持青年為社會議題貢獻的熱忱。

根據聯合國環境署（UN Environment Programme, UNEP）2021年3月4日發表的糧食浪費指數報告，全球每年浪費近10億噸食物，其中在餐廳和商店的浪費量約佔總體的17％；如果再加上農場和供應鏈中發生的食物浪費，約計有1/3的糧食產出從未被食用。另外，糧食浪費和損失造成約10％的排放量，將助長氣候危機，因此食物浪費會產生3倍的損失，不僅是食物減損，也是耗損生產食物所使用自然資源和經濟資源。

▲新北與青年組隊參加總統盃黑客松 邀大家投票支持惜食分享理念。（圖／新北市農業局提供）

▲致理科技大學推廣剩食新觀念和珍食物的理想。

農業局表示，在臺灣，蔬果的規格、外觀不符合市場標準而被淘汰的農產品，淘汰率可高達4成，每年有211萬噸格外品蔬果遭到浪費。而超過有效日期的食物數量推估，總計年浪費量有3.6萬噸，可知在臺灣，格外品、盛產品及即期品浪費的嚴重性。

農業局自2016年起，已開始媒合國內有機、友善耕作小農生產的「蔬果格外品」至惜食分享餐廳。現為更擴大惜食理念，農業局結合鮮果日誌的實務經驗及生產端青農資料，並以致理科技大學的珍食物APP為原型，增加販售格外品、盛產品及即期品的數量及種類。

▲新北與青年組隊參加總統盃黑客松 邀大家投票支持惜食分享理念。（圖／新北市農業局提供）

▲蔬果格外品。

後續將加入產地青農、惜食與環保餐廳等產銷通路，以及藉由惜食分享平台供有意願加入格外品、盛產品及即期品之餐廳、商店、物流業者、農友或一般民眾能共同參與買賣，擴大惜食分享理念，拯救更多在生產端和消費端可能會被浪費的食材。

農業局長李玟表示，2021年總統盃黑客松比賽，此次評比採70%評審投票以及30%民眾投票，民眾投票期間為8月2日至8月6日採取網路投票網址：https://reurl.cc/VEvNAA，邀請支持減碳惜食的您將票數全部投予編號114「減碳有感 惜食分享平台計畫」提案！

美麗最大的祕密

【更多新聞】

20年磨一劍！羽球英雄多基中校友　林右昌力促風光回基隆

商旅聚會接觸北市指標個案　銀行電銷男PCR採檢確診

瑞芳火車站地下道狂噴滅火器　他辯打架輸了「煙遁」

李洋9年前基隆高中稚嫩模樣曝　校長自爆他多次回學校做一件事

ET快訊
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買
快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳慘遭爆打
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏南柴油車排煙檢測站8／5啟用　提供車主更便捷檢測服務

林燕祝為民請命　建請新設神州里活動中心及刑大辦公大樓

雲林豪雨致災　張麗善現勘抽水機站盼找出淹水原因解決

疫情降級　枋寮警方取締交通違規半個月230件

屏東縣警局創立南臺灣首間分局刑事實驗室　打擊南屏東犯罪利器

「米粉寮公園」年底完工　多樣化在地植物打造食物森林

竹市租屋族最高領5千 110年度住宅補貼即日起受理

議員黃思婷夫妻關懷弱勢學子　提供營養午餐及註冊學費

中元普渡減燒金　台南以功代金環保健康滿誠心

花蓮狂犬病巡迴注射微解封！8月起35場　也做晶片登記

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

屏南柴油車排煙檢測站8／5啟用　提供車主更便捷檢測服務

林燕祝為民請命　建請新設神州里活動中心及刑大辦公大樓

雲林豪雨致災　張麗善現勘抽水機站盼找出淹水原因解決

疫情降級　枋寮警方取締交通違規半個月230件

屏東縣警局創立南臺灣首間分局刑事實驗室　打擊南屏東犯罪利器

「米粉寮公園」年底完工　多樣化在地植物打造食物森林

竹市租屋族最高領5千 110年度住宅補貼即日起受理

議員黃思婷夫妻關懷弱勢學子　提供營養午餐及註冊學費

中元普渡減燒金　台南以功代金環保健康滿誠心

花蓮狂犬病巡迴注射微解封！8月起35場　也做晶片登記

現代人都該練習的「減法思考」　3個資訊斷捨離，不必極簡也能過好生活

怕台灣成「明日香港」！　彭博：安倍晉三挺台象徵日本政策大轉向

屏南柴油車排煙檢測站8／5啟用　提供車主更便捷檢測服務

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

中華桌球男團對德國拚4強　決勝第5點莊智淵暫0比1落後

澎湖新景點來了！首座「離海很近的露營區」　睡進小木屋吹冷氣看海

連2升！新台幣收盤升值0.2分　收在27.93元

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

米克斯懶得起身！　下秒從沙發「躺著嚕過去」流到床上

林燕祝為民請命　建請新設神州里活動中心及刑大辦公大樓

「綠帽癖」潛伏社群網站　老玩家曝：近萬人熱愛「NTR」

地方熱門新聞

大貨車撞資源回收車　1死3傷

防風林女屍案　警漏夜逮捕男同事

三芝「魯肉販」農場販多肉盆栽

網傳陳信宇涉剽竊作品糾紛　台南市府回應

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

桃園長者二劑疫苗接種　採雙軌制

桃園設「疫苗接種服務專員」進行1922預約

宜蘭8/3餐廳開放內用　遵守防疫規則

欠稅拒繳蔣女被聲請管收獲准

台南黃金海岸廊帶觀光公園登場

李洋奪金！金門縣宣布發472萬獎金

祭祀火德星君聖誕千秋

廣隆、聯一捐贈南投殺菌插管空氣清淨機組

竹市「無人電池回收站」啟動

更多熱門

相關新聞

開放內用「火鍋、燒烤怎麼吃？」　新北解答了

開放內用「火鍋、燒烤怎麼吃？」　新北解答了

新北市、台北市2日共同宣布，明天起開放餐飲內用，包括餐廳、百貨賣場美食街、市場及夜市等都可開放。不過，民眾關心像是火鍋、燒烤等需自行操作，或多人一起烹煮的用餐形式要如何實施，新北經發局長何怡明表示，維持以「一人一鍋，不共食」為原則。

快訊／新北中元普渡禁飲食、遶境　「遇兩狀況」需事先申請

快訊／新北中元普渡禁飲食、遶境　「遇兩狀況」需事先申請

快訊／新北國民運動中心明天開放　游泳池還要等一等

快訊／新北國民運動中心明天開放　游泳池還要等一等

快訊／新北＋3！　蘆洲、新莊、板橋各1人

快訊／新北＋3！　蘆洲、新莊、板橋各1人

地下道狂噴滅火器　他辯打架輸了「煙遁」

地下道狂噴滅火器　他辯打架輸了「煙遁」

關鍵字：

新北惜食

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面