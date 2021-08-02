8／3起開放內用「火鍋、燒烤怎麼吃？」　新北解答了

記者楊蕓／新北報導

新北市、台北市2日共同宣布，明天起開放餐飲內用，包括餐廳、百貨賣場美食街、市場及夜市等都可開放。不過，民眾關心像是火鍋、燒烤等需自行操作，或多人一起烹煮的用餐形式要如何實施，新北經發局長何怡明表示，維持以「一人一鍋，不共食」為原則。

▲雙北8/3起開放餐飲內用。（圖／記者湯興漢攝）

根據新北市公布的餐飲內用管理措施，座位區設置隔板或採梅花座，以個人套餐為主，合菜由專人分菜；歌唱娛樂設備不提供使用；消費者離座須全程戴口罩，店家需明顯標示規定，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

百貨賣場美食街部分，需設置隔板並採梅花座；座位區應設置消毒設備或洗手專區；服務人員需配戴口罩及面罩，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

市場／夜市內用部分，需設置隔板或採梅花座；提供個人套餐、不共食、不得自助取餐；攤台區禁止飲食；出入口明顯告示禁止試吃及邊走邊吃，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

經發局補充，餐飲內用指引除了依循中央指引的架構，如設置隔板、梅花座、座位間距1.5公尺等，新北特別增加規定，包含消費者離開座位後必須全程配戴口罩、店家不提供歌唱設備，提供個人套餐部分，若有需要消費者自行操作如火鍋、燒烤等，維持以「一人一鍋，不共食」為原則。

▼新北餐飲內用規定。（圖／新北市府提供）