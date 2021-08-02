前高雄縣那瑪夏鄉鄉長伊斯坦大．呼頌　勾結業者貪污判刑定讞

▲前高雄縣那瑪夏鄉鄉長伊斯坦大．呼頌，勾結業者違法開採砂石，判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

前高雄縣那瑪夏鄉（原三民鄉）鄉長伊斯坦大．呼頌（即柯明德），與秘書孫榮顯，2人勾結台南砂石業者舞弊盜採鄉內河川砂石外賣，並收取200萬元賄賂，遭檢調單位查獲。一二審均重判10年與12年，但更二審時卻僅判3年半與3年2月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，伊斯坦大．呼頌自2002年起擔任鄉長，而台南的林姓、陳姓2名砂石業者打算在高雄縣河川公地採取砂石販售牟利，透過孫榮顯認識伊斯坦大．呼頌。案發於2006年初，當時高雄縣三民鄉旗山溪（俗稱楠梓仙溪）那努木橋一帶因受水災影響，河道砂石阻塞，河堤護岸毀損，影響橋樑及道路安全，及鄉民交通出入之便利，而有疏濬之必要。經過孫榮顯等人的打理後，高雄縣政府同意鄉公所自辦疏濬。鄉公所隨後辦理「那努木橋上下游各五百公尺河川疏濬工程併辦土石標售案」之規劃設計監造標。

兩名業者為確保取得標案，就在當年10月中旬某晚，與時任鄉長的伊斯坦大．呼頌、與孫榮顯4人，在孫榮顯住家小木屋內磋商，業者並承諾，若能順利得標就會給予回扣。當年底、開標前10多日，4人再與公所的承辦人員於該小木屋內磋商，決議加入競標廠商負責人須有「土石採取場技術主管訓練結業證書」之條件，以不當限制投標廠商資格，確保2名業者能標得工程。

最後業者果然順利得標，並先交付賄賂100萬元。但未得標的業者心有不甘，認為這起標案不當限制廠商資格，因此向高雄地區檢調機關投書檢舉，伊斯坦大．呼頌得知後心生畏怯，遲遲不願簽訂工程合約，並向相關單位行文確認是否有違法之虞；但得標廠商數度以電話向鄉長施壓催促，鄉長最後在沒等到相關機關答覆前，即於2007年2月12日方正式簽約。廠商也將後續的賄賂100萬元送到鄉長處，伊斯坦大．呼頌拿走120萬元，其餘80萬元賄賂朋分給其他共犯。廠商隨即動工挖取砂石，其中挖取河川砂石外運出售數合計42,251立方公尺，外運出售價格為每立方公尺240元，總計出售1,014萬240元；另外護岸工程工程款為107萬4,702元，合計2名廠商所得共1,121萬4942元。檢方偵辦後，對伊斯坦大．呼頌與孫榮顯聲請羈押獲准，並提起公訴。

一二審法院審理後，均認定2人有罪，將伊斯坦大．呼頌重判10年，將孫榮顯重判12年。更一審時稍微輕判，仍將伊斯坦大．呼頌判刑9年半，孫榮顯判刑11年半。全案到了更二審，原本均否認犯行的伊斯坦大．呼頌突然改口坦承，並繳交犯罪所得120萬元，台南高分院因此減刑；此外，全案也因訴訟繫屬超過8年，台南高分院再因《刑事妥速審判法》二度減刑。最後更二審僅將伊斯坦大．呼頌判刑3年6月，孫榮顯改判3年2月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。