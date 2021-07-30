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指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考最後一科考公民，補教師柯博文說明，這次試卷難易適中，但法律出了三分之一，比以往多出非常多，其中題組34至36題結合政治、法律、政治、經濟四個領域，柯博文認為出的非常好，但題幹文字較長，考生平常如果沒有看新聞，答題起來會覺得陌生。

柯博文指出，這次試題分布，高一和高二出了37題，高三出13題，分配很OK，今年考題偏法律，占比3分之1，社會、政治和經濟的配分則平均，但部分題目文字敘述方面有些不清楚、讓考生容易混淆，考生要閱讀更仔細才能作答。

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柯博文說，今年時事題考了10題，包括第1題戴口罩，第13題兩岸關係緊張，第17題虐狗、貓新聞，其中題組34至36題考出核四公投、以核養綠等，考生需要閱讀一段滿長的文字，再從文藝中推敲出答案，如果考生平常如果沒有看新聞，看到這樣的題目會覺得很陌生。

此外，柯博文也表示，圖表判讀這次出了6題，考生要從圖表中看出問題中的現象和趨勢，了解背後原因及解決之道為何，平日加強相關試題演練才好掌握。

柯博文預估5標，頂標74，前標69，均標60，後標50，底標44分。
 

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指考公民法律以核養綠核四

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