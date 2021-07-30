　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉彥君／股市老師帶頭衝，賠錢會退嗎？

▲▼台北股市電子、金融、傳產股齊揚，漲幅超過200點，站上16570點再登新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲投資人聽信網路上投資老師之言，若大賠收場，老師可能有刑事責任，但投資人在民事上卻可能求償無門。（圖／記者湯興漢攝）

股市近來當沖交易盛行，卻也讓證券市場違約交割問題日益嚴重。據證交所統計，在2021年證券商申報投資人股票買賣違約金額，1月份有新台幣（下同）5.74億元、2月份有2億元、3月份有4.26億元、4月份有4.76億元，但到今年5月份則飆升至14.12億元，6月份更高達17.21億元，金額呈現明顯增加趨勢。其中違約交割的個股，主要集中在熱門「航海王」、「鋼鐵人」等熱門當沖個股。根據新聞報導，2021年7月23日，上市長榮違約交割高達逾4,615萬元，其中，竟然有人連3,500元都付不出來。

違約交割會有怎樣法律責任？在違約交割確定發生時，證券公司會先與客戶協商還款，如無法達成共識，證券公司法務部門便會向法院申請執行扣押違約交割人名下財產，或是扣押每月部分薪資，分期攤還違約交割金額，直到清償完畢。另也會同步通報聯合徵信中心，違約交割人聯徵紀錄會掛上信用不良紀錄。投資人還要繳交一筆最高7％的違約金給證券公司，而違約金計算並非是違約交割金額的7％，而是當天違約交易股票成交金額的7％，金額十分恐怖。

除了民事上違約問題，違約交割投資人如情節嚴重，恐怕還得面臨刑事責任。證券交易實務上，若投資人違約交割的金額、交易量、成交比重綜合判斷後，足以影響整個投資市場的秩序，那麼投資人可能構成違反《證券交易法》第155條之刑事責任，若被檢察官起訴後，法院判決確定，還可能面臨3年至10年的刑事責任，以及得併科新台幣1千萬以上2億以下的罰金。

現在利用財經名人包裝，鎖定投資「小白」的詐騙手法約分二種：其一，是社交網路，例如臉書社團平台上公布，只要繳交學費，再透過私訊進入到私人群組，就可接收冒用的投顧老師報股市明牌或帶進帶出的操作投資策略。不論臉書、Telegram、Instagram等社群軟體都有冒用的投顧老師進行攬客。

其二，則是誘導投資人開設複委託帳戶，投資如港股、美股這類無漲跌幅限制的國外股市，更以高額獲利目標來吸引人，向投資人推薦、勸進低知名度的個股。為了確認投資人是否上鉤，詐騙集團還會以話術不斷確認進出價位、張數，甚或要求發送成交紀錄截圖。而由於港股、美股等無漲跌幅限制，股價大幅重挫，投資人就變韭菜，承受大幅損失。

這類詐騙共同方式，是先給民眾一點甜頭，以專家名號提供免費的基本投資邏輯、交易技巧等資訊，甚至還會分享部分股票標的基本面、技術面分析，吸引民眾相信。待上鉤後，接著就會開始進行上述詐騙模式。

有的還會轉錄網路上「真實的」股市分析師投資教學、分析影片，再從影片後端置入假冒的LINE或臉書帳號。金管會2021年6月也曾發出說明，未經主管機關許可經營證券投資顧問、全權委託投資業務，有可能違反《證券投資信託及顧問法》（下稱《證券投顧法》）第107條規定，因為使用網路攬客，行為人除了《證券投顧法》，冒名行為也違反加重詐欺罪，都涉及刑事責任。

但現今另一種流行於網路社群上的股票社團，許多雖未冒名正牌股票分析師，卻往往有不知真實姓名的老師，自稱「少年股神」等名號，對外宣稱股市戰功顯赫，在網路社群上以教學之名攬客「集資」進出股市。

按《證券投顧法》第4條第4項規定：「證券投資顧問事業經營之業務種類，應報請主管機關核准」；同法第6條第1項規定：「非依本法不得經營證券投資信託、證券投資顧問及全權委託投資業務」，乃兼為保障投資人之權益而制定，屬保護他人之法律，前述之情形雖然已顯然違反《證券投顧法》。

但依法院實務見解，「按《證券投顧法》第6條第1項規定，僅在禁遏未經核准經營證券投資信託、證券投資顧問及全權委託投資業務之行為，而非否認該行為之私法效力，乃取締規定，非效力規定，無《民法》第71條規定之適用。違反上開規定者，僅生行為人應負同法第107條第1項第 1款所定刑事責任之問題，非謂該證券投資信託、證券投資顧問或全權委託投資業務之行為概為無效。」（最高法院 109 年台上字第 995 號民事判決要旨參照）。換言之，如果老師真的將學員錢拿去投資股市而大賠收場，老師有可能違反《證券投顧法》第107條，雖有刑事責任，但投資人對「老師」在民事上卻可能求償無門。

投資人聽信網路上投資老師之言，不論是「沖沖樂」或其他投資股市方式，都宜三思而後行。畢竟老話一局，投資必有風險，投資人千萬小心謹慎。

好文推薦

劉彥君／你的房子不是你的？地上權住宅知多少

劉彥君／危老改建解決居住安全卻恐破壞城市規劃

劉彥君／內線交易紅線關鍵在於前後18小時

●劉彥君，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員，前台北地檢署檢察官。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
被金屬球爆頭！19歲鏈球少女奧運夢碎　搶救不治
他失去妻女跳下華江橋！遺體找到了　家屬無人要認屍
「阿美女將」陳念琴1比4吞敗　奧運拳擊止步8強戰
快訊／蒐證4年重兵拘捕美鷹會殺手教父　200萬交保
快訊／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲
林昀儒爭銅對手「18連敗」輸到怕了　竟叫老婆穿這衣服對打
第一次男友家！蘿莉塔忍不住冒「生理反應」　踩雷被句點
林昀儒銅牌戰「挑戰空前紀錄」　嗨翻全民：台灣奧運史上第1人
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

山水老師與阿丁鬧翻「遭起底」　2人從股市老師、記者崛起成名

投資慘賠百萬怪罪「股市教父」　他傳郵件恐嚇：不加倍奉還就追殺

影／股市金主和名嘴聯手坑殺散戶　終要還！北投億元別墅遭法拍

「雷神」LINE群報股票明牌　月收6千「未獲准經營投顧」起訴

股市名嘴預告漲停「開盤就撤單」　聯合作手坑殺股民1年撈4千萬

劉彥君／股市老師帶頭衝，賠錢會退嗎？

蔡東利／隨意提領遺產支付喪葬費小心觸法

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

AOA前成員珉娥輕生！才剛發8聲明　「出血過多動手術，意識還未清醒」

劉彥君／股市老師帶頭衝，賠錢會退嗎？

蔡東利／隨意提領遺產支付喪葬費小心觸法