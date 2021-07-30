議員助理酒後借住　竟對麻吉女友猥褻全裸蹭下體判刑定讞

▲王姓男子趁麻吉女友熟睡，企圖全裸性侵，判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市擔任議員助理的王姓男子，2018年9月間與麻吉到酒店狂歡後，因不勝酒力借住麻吉女友租屋處。但他竟不顧麻吉就在一旁，對熟睡中的麻吉女友小維（化名）舔乳猥褻，還全裸掏出下體磨蹭小維私處，小維驚醒大叫，王男才未能得逞。小維事後還因此吞藥自殺，還好被救回。最高法院審理後，將王男判刑1年10月定讞。

判決指出，王男年9月28日凌晨起就與友人在臺北市中山區林森北路某酒店飲酒，之後又到KTV內飲酒、唱歌，至清晨6時許結束。王男隨後以不勝酒力為由，想到麻吉女友小維在林森北路承租的套房內休息，對方答應。3人進門後，王男又拿出啤酒繼續飲用，一直喝到7點多。

這時小維早已熟睡，原本睡在沙發上的王男在8點時，脫光衣服，不顧麻吉就睡在一旁，還往睡在內側的小維身邊摸去，並全裸趴在小維身上，拉開小維衣服親吻胸部，還以自己下體磨蹭小維私處。小維察覺有異，驚醒大叫，奮力推開王男，王男敗興離去。但小維因承受極大壓力，幾天後竟吞食30餘顆普拿疼及其他抗焦慮與助眠之藥物而企圖自殺，還好被男友發現，報警救回。2人因此決定報警，揭露王男惡行。王男遭檢方提起公訴。

法院審理時，王男否認犯罪，辯稱酒醉完全不知情，沒有性侵，當小維尖叫時，「發現自己全身赤裸趴在Ａ女身上呈全身交疊姿勢」，並未舔乳、磨蹭。但法院根據其他客觀證據，認定小維確實遭到侵犯、且企圖自殺。一二審法院均認定王男犯下「乘機性交未遂罪」，判刑1年10月。

其中二審時王男雖賠償20萬元與小維達成和解，但高院認為，「被告僅為滿足一己獸慾，竟利用小維酒後熟睡而不知抗拒之際為本案犯行，顯然欠缺尊重他人身體及性自主權之觀念，所為實有不該，殊值非難，且被告矢口否認犯行，飾詞狡辯，推諉卸責，犯後態度難謂良好，無從認其有悔悟之心。」故維持原本1年10月的刑度。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。