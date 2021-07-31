故宮南院防疫升級暫停開館　親子月、清宮銅版戰圖展8／6再展出

▲故宮南院配合嘉義縣疫情升情，展館及相關活動喊停 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院自7月30日起推出「遠方的戰爭─清宮銅版戰圖展」，展出清代乾隆皇帝遠從法國訂製的銅版戰圖以及與戰爭相關的125件文物；「夏日親子藝術月」也同時登場，同天卻因嘉義縣新增9名新冠肺炎確診病例，嘉義縣市接連升級餐飲防疫制度，故宮南院也配合嘉義縣「公有場館暫停開放」防疫管制措施，自7月30日下午5點起至8月6日閉館閉園，並進行園區館內清潔消毒工作，將視中央疫情指揮中心及嘉義縣政府政策配合調整開閉館措施，最新「開、閉館」等資訊，將於故宮南院官網及臉書發布。

▲故宮南院正推出「遠方的戰爭─清宮銅版戰圖展」 。（圖／故宮南院提供）

「遠方的戰爭─清宮銅版戰圖展」描述清乾隆26年（西元1760年）為了紀念征服蒙古準噶爾汗國的勝利，特令郎世寧等人以西洋技法繪製主要戰役草稿，並遠送至法國製作銅版畫。本展第一單元，分兩檔展出16幅《平定準噶爾回部得勝圖》銅版畫及相關文獻。這些畫作除了刻工精細、氣勢恢宏，人物及馬匹也相當立體生動，為當時銅版畫的顛峰之作。

乾隆皇帝在訂製銅版戰圖後更引進此項技術來紀念其後的戰功，本展第二、三單元展出清宮自製大小金川、臺灣等7套得勝戰圖，及征服者的禮服、祭器和順服者入貢的金、玉、馬匹等珍稀土物，如清皇帝大閱時所戴的寶石頭盔、戰敗將領首級製成的法器「噶布拉碗」，以及郎世寧所繪《十駿圖》及《愛烏罕四駿圖》等，美麗紀念物的背後，也呈現出戰爭殘酷的史實。

▲故宮南院推出「夏日親子藝術月」因疫情防疫升級暫停 。（圖／故宮南院提供）

而今年夏日親子藝術月原訂7月30日至9月26日期間推出展廳實境解謎、利樂包凹版畫創作、親子創意料理及地圖松等線上活動，而主題營隊、說演故事劇場及角色扮演等實體課程則視疫情，於8月下旬起辦理，目前將暫緩開放至8/6視疫情狀況再行開館。

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