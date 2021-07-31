　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

故宮南院防疫升級暫停開館　親子月、清宮銅版戰圖展8／6再展出

▲故宮南院正值親子月卻因疫情喊停 。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院配合嘉義縣疫情升情，展館及相關活動喊停 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院自7月30日起推出「遠方的戰爭─清宮銅版戰圖展」，展出清代乾隆皇帝遠從法國訂製的銅版戰圖以及與戰爭相關的125件文物；「夏日親子藝術月」也同時登場，同天卻因嘉義縣新增9名新冠肺炎確診病例，嘉義縣市接連升級餐飲防疫制度，故宮南院也配合嘉義縣「公有場館暫停開放」防疫管制措施，自7月30日下午5點起至8月6日閉館閉園，並進行園區館內清潔消毒工作，將視中央疫情指揮中心及嘉義縣政府政策配合調整開閉館措施，最新「開、閉館」等資訊，將於故宮南院官網及臉書發布。

▲故宮南院正值親子月卻因疫情喊停 。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院正推出「遠方的戰爭─清宮銅版戰圖展」 。（圖／故宮南院提供）

「遠方的戰爭─清宮銅版戰圖展」描述清乾隆26年（西元1760年）為了紀念征服蒙古準噶爾汗國的勝利，特令郎世寧等人以西洋技法繪製主要戰役草稿，並遠送至法國製作銅版畫。本展第一單元，分兩檔展出16幅《平定準噶爾回部得勝圖》銅版畫及相關文獻。這些畫作除了刻工精細、氣勢恢宏，人物及馬匹也相當立體生動，為當時銅版畫的顛峰之作。

▲故宮南院正值親子月卻因疫情喊停 。（圖／故宮南院提供）

乾隆皇帝在訂製銅版戰圖後更引進此項技術來紀念其後的戰功，本展第二、三單元展出清宮自製大小金川、臺灣等7套得勝戰圖，及征服者的禮服、祭器和順服者入貢的金、玉、馬匹等珍稀土物，如清皇帝大閱時所戴的寶石頭盔、戰敗將領首級製成的法器「噶布拉碗」，以及郎世寧所繪《十駿圖》及《愛烏罕四駿圖》等，美麗紀念物的背後，也呈現出戰爭殘酷的史實。

▲故宮南院正值親子月卻因疫情喊停 。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院推出「夏日親子藝術月」因疫情防疫升級暫停 。（圖／故宮南院提供）

而今年夏日親子藝術月原訂7月30日至9月26日期間推出展廳實境解謎、利樂包凹版畫創作、親子創意料理及地圖松等線上活動，而主題營隊、說演故事劇場及角色扮演等實體課程則視疫情，於8月下旬起辦理，目前將暫緩開放至8/6視疫情狀況再行開館。

德國百靈電動牙刷5.1折！兩支4990元　99.6%牙菌斑都被消滅

ET快訊
照片曝光！雨彈炸高雄「水淹半個輪胎高」　家門汪洋一片居民哀號
育兒津貼、托育補助加碼！　明天起多1000元
苗栗教養院驚爆院生被打死！2社工恐怖私刑　母悲求真相
睡1晚79萬！選秀女星「1小時片外洩」爆私約男粉　還有7支音
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣校長佈達交接典禮　翁章梁期勉保持教育熱情

愛心不落人後　議員林阳乙鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫

花蓮縣境之南3鄉鎮零確診！民代贈平安麵線　慰勞員警防疫辛勞

黃敏惠連三年獲評4.5星市長　城市奪「醫療」、「公安」雙冠王

太魯閣號事故百日法會！徐榛蔚普渡開香　法師誦經盼往者安息

故宮南院防疫升級暫停開館　親子月、清宮銅版戰圖展8／6再展出

熱氣球8月啟動！打造台東人專屬遊樂園　饒慶鈴：台灣需正能量

嘉縣廢棄物傾倒案件增　檢環警加速偵辦提早還地民眾

嘉義市國中小卸、新任校長交接　黃敏惠勉「創新」「愛與關懷」

林地違規蓋度假小屋　新北農業局：資材室改建會受罰

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

楊洋委屈道歉：還氣嗎？還需要我嗎？　迪麗熱巴「沙發咚撲他身上」...一把抓住手臂！

野生獼猴見黑狗...好奇湊近狂聞 突被吠「警覺性拉腳」險扭打一團

戴資穎擊敗泰選手依瑟儂進4強　距離東奧金牌只差2場勝利！

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

嘉義縣校長佈達交接典禮　翁章梁期勉保持教育熱情

愛心不落人後　議員林阳乙鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫

花蓮縣境之南3鄉鎮零確診！民代贈平安麵線　慰勞員警防疫辛勞

黃敏惠連三年獲評4.5星市長　城市奪「醫療」、「公安」雙冠王

太魯閣號事故百日法會！徐榛蔚普渡開香　法師誦經盼往者安息

故宮南院防疫升級暫停開館　親子月、清宮銅版戰圖展8／6再展出

熱氣球8月啟動！打造台東人專屬遊樂園　饒慶鈴：台灣需正能量

嘉縣廢棄物傾倒案件增　檢環警加速偵辦提早還地民眾

嘉義市國中小卸、新任校長交接　黃敏惠勉「創新」「愛與關懷」

林地違規蓋度假小屋　新北農業局：資材室改建會受罰

為麟洋集氣爭金牌免費下載LINE貼圖？　是假消息勿受騙！

最後一台Civic Type R下線　Honda英國Swindon工廠正式停止營運

廁所「不鏽鋼圈圈」怎麼用？他想破頭求問　網曝功能：不太實用

台南驚現今年第3例日本腦炎　50歲女3天內出現譫妄症狀送醫確診

「香菜＋比目魚＋剉冰」能吃？男星吞完變臉握拳…崩潰反應全被拍

他買春用「針孔眼鏡」偷拍完整壞壞過程　轉手盜賣不雅片得手25萬

女神郭婞淳回家了！　台灣健兒今下午5點凱旋歸國

美國扣押非法對北韓貿易油輪　指船東為新加坡人

致死率達60%！恙蟲叮咬「傷口變化」曝光　醫籲3件事必做

打造生財系統有撇步！　找出你的「金錢性格」累積財富更有效率

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

疫情降級毒趴開轟　屏東警查緝斷連結

工廠疏漏煤油進入排水溝將重罰

新北確診個案到台北健身院永和店？

台南小東路地下道淹水40公分

林地違規蓋度假小屋　地主最高罰30萬

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

東奧台灣選手拚金牌　五星級飯店出奇招

六都唯一！　桃園失業率未受疫情影響

高端可抗Delta？台南藍軍請政府加倍奉還美日

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台南17家業者「荷包」大失血

台積電慈善基金會啟動公益綠能模式

捐贈台南消防局第七大隊防疫物資

消防分、小隊長救災指揮能力複訓

更多熱門

相關新聞

故宮南院微解封開館開園　

故宮南院微解封開館開園　

故宮南院配合微解封開館開園，推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」匯聚古、今書畫天王作品，「宋四家」墨寶全員到齊，以及元代顧安和倪瓚、明代沈周、文徵明、唐寅等33組件，精品書畫限時觀賞；還有園區剛完工的南瓜精靈廣場及湖邊新養4隻科爾鴨，多重亮點，適合親子共度時光。

故宮南北院13日恢復開館「全採預約制」

故宮南北院13日恢復開館「全採預約制」

雲林連鎖芭樂攤銷售慘！賠本拋售請比基尼辣模助陣

雲林連鎖芭樂攤銷售慘！賠本拋售請比基尼辣模助陣

「台東休園、暫停開放懶人包」再新增

「台東休園、暫停開放懶人包」再新增

「全台最美車站」多良站暫時關閉

「全台最美車站」多良站暫時關閉

關鍵字：

故宮南院疫情升級暫停開館遠方的戰爭清宮銅版戰圖展

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥跳水女將腳滑得0分　教練氣瘋轉頭就走

奧恰洛夫哭了：言語不能表達心情

麟洋向大魔王鞠躬影片！在印尼爆紅

戴資穎衝進4強「全因1個男人」！場邊支持照片瘋傳

球評跟小戴超熟！真實身份曝光

林昀儒8/1起聯手莊智淵續拚男團　

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

買早餐沒揪！臭臉毛孫找阿嬤理論

奪第五名成績！「證件妹」吳佳穎賽後首發聲

戴資穎膝蓋擦傷！鬆口透露最懊惱一球

31日賽程：羽球男雙爭金、戴資穎戰辛度

快訊／資深男星洪麟逝世…享壽78歲

依瑟儂輸首發文　台灣網友湧入暖留言

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

更多

最夯影音

更多
他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯
又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面