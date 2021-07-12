故宮南北院13日恢復開館「全採預約制」　兒童學藝中心不開放

▲南院園區參觀人數500人為上限，展廳每場次100人為上限。（圖／故宮南院提供）



記者許展溢／台北報導

國立故宮博物院南、北部院區5月15日起閉館後，配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，終於要在明（13日）起恢復對外開放，不過，要特別注意，全面採預約制。

故宮北部院區微解封參觀說明，第一展覽區（正館）開放時間週二至週日9:00至17:00，至善園開放時間週二至週日8:00-17:00，週一休館休園。第二展覽區（圖書文獻大樓一樓）、兒童學藝中心暫停開放。

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正館實施全面預約參觀制，到館前事先以網路或電話預約。每日分為上午場9:00-12:00、下午場14:00-17:00二個場次，每場次名額100人，每人限預約4名。請依預約場次到館參觀，場次間將進行清場及消毒。故宮表示，即日起開放網路預約7月13日至7月18日之場次。另提供不方便上網者電話預約服務，協助至網路系統登記，預約電話：(02)-66103600轉總機。（進入預約參觀系統）

故宮也強調以下防疫措施：

1、實施單一出入口管制，入口位於正館一樓東側，出口位於地下一樓東側。

2、入館時請配合量測體溫、手部消毒、實聯制，院區內請全程佩戴口罩及保持1.5公尺社交距離。

3、 院區全面禁止飲食。富春居、閒居賦餐廳配合開館營業時間，僅提供餐飲外帶，不提供內用服務。三希堂暫停開放。

4、 暫停教育推廣活動、定時導覽、語音導覽機租借、公共飲水區、充電站及所有穿戴式、互動式、觸控式展示裝置之使用。

5、 參觀民眾如有發燒或其他呼吸道症狀時，請告知服務人員，將通報並協助就醫。

6、現階段防疫措施均依照中央流行疫情指揮中心訂定，如有任何更新，將公告於國立故宮博物院官網與臉書專頁。

▲故宮博物院閉館兩個月後，將在7月13日恢復開放。（圖／故宮博物院）



南院區預約部分和北院區相同，可至預約系統預約，園區開放時間：每日上午5時至下午7時。展館開放時間：週二至週日上午9時至下午5時，週一休館。園區參觀人數500人為上限，展廳每場次100人為上限。暫停開放的為兒童創意中心及亞洲藝術資料中心。