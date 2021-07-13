故宮南院微解封開館開園　一覽宋元明精品書畫

▲故宮南院微解封，開館開園精品限時觀賞。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院配合微解封開館開園，推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」匯聚古、今書畫天王作品，「宋四家」墨寶全員到齊，以及元代顧安和倪瓚、明代沈周、文徵明、唐寅等33組件，精品書畫限時觀賞；還有園區剛完工的南瓜精靈廣場及湖邊新養4隻科爾鴨，多重亮點，適合親子共度時光。

國立故宮博物院書畫文獻處策展人陳建志及鄭淑方助理研究員表示，「翰墨空間」特選蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄北宋四大書家墨寶精品，四人於文壇各擅勝場，用筆用墨各有可觀，藉此道出文人生活的日常；繪畫部分則帶觀眾瞭解山水畫中「皴法」的演進、白描與工筆重彩的人物造型技法，以及花鳥題材畫作風格的傳統與創新。

此外，園區也有新焦點！日本藝術家草間彌生創作《南瓜精靈》，是其極少數的石雕作品之一，南瓜上的圓點化身為園林中的漏窗與博物館建築相互借景。為方便觀眾可以360度觀賞，南院重新規劃了廣場平台，並增設夜間投影裝置，讓觀眾日夜都能感受點點女王的魅力，提升南院園區藝文之美。

故宮南院配合防疫政策實施實聯制，7月13日至26日期間，園區開放時間為上午5時至下午7時，人數上限500人；展館開放時間為上午9時至下午5時，展覽參觀分上午場(9時至12時)、下午場(2時至5時)，須事先網路預約，每場以100人為限；此外，館內兒創中心、觸摸體驗與互動裝置以及戶外遊具皆暫停使用，南院餐廳（野爺鍋物）提供外帶服務，園區無開放飲食，相關參觀須知請參閱故宮南院官方網站。

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