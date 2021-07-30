迎接降二級第一個周末　林智堅視察動物園防疫措施

▲林智堅前往視察動物園旁餐廳森林食堂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應全國疫情警戒調降二級，新竹市立動物園將迎接重啟後的首個周末，新竹市長林智堅今前往視察相關強化防疫措施，包括啟動人流控管1500人，實聯制，體溫超過37.5度婉拒入園，全區加強消毒，入園需全程戴口罩並禁止飲食，並每半小時廣播宣導遊客加強防疫。本周二動物園重啟後日均來客數約700人，較過去暑假減少七至八成，他也提醒民眾，務必落實個人防疫工作，勤洗手、多消毒、保持社交距離，展開防疫新生活。

林智堅表示，自5月15日新竹市進入準三級疫情警戒，到7月27日全國疫情警戒調降二級，動物園休園已有73天，因應重啟後提供民眾安心參觀的環境，動物園已強化相關防疫措施，確保參觀的安全品質。

從最基本的入園量測體溫、全程戴口罩開始；遊客需配合實聯制；入園後園區也提供酒精消毒；禁止飲食只開放飲水，林智堅市長呼籲家長，因天氣炎熱，務必提醒孩子快喝完水、就快戴上口罩，並保持安全的社交距離。

若人流達1500人即啟動人流控管；並加強全園區消毒，如廁所每1小時消毒一次；園區每半小時將廣播宣導加強防疫，像是禁止飲食、提醒落實勤洗手戴口罩等，並安排工作人員定時巡視、提醒相關規定，環境設施均定時清潔消毒，請遊客放心參觀。。

另，動物園旁餐廳森林食堂也重啟，林智堅前往視察，要求需依中央規範，民眾入內都需採實聯制、進行手部消毒，用餐座位使用隔板、梅花座。他指出，盼在疫情趨緩下，透過落實各項防疫指引，逐步開放公共空間，讓民眾可以安心使用。

除動物園重啟，市府表示，周邊景點台灣昆蟲館-新竹館也重新開放，同樣實施人流控管50人，入內須戴口罩、量體溫等防疫措施。星巴克動物園門市則開放一樓少許座位，都間隔2.2公尺且使用隔板，二樓維持不開放，執行實聯制及量體溫測量，敬請遊客配合。

動物園園長楊礎遠指出，除呼籲民眾配合相關防疫措施外，並分組執行分流辦公，也確實戴口罩，以嚴謹態度執行防疫工作，守護遊客與市民的健康。目前因應防疫，室內場館故事屋暫不開放，盼民眾體諒。

此外，楊礎遠也提醒，動物經過73天無遊客狀況，再次重新見到人群，請民眾行經動物區時放低聲量、避免過大的肢體動作，以免驚擾動物作息。