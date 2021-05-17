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林智堅視察賣場防疫　要求落實六大防疫措施

▲新竹市長林智堅今上午視察賣場防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今上午視察賣場防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市進入準三級防疫準備，新竹市長林智堅今上午視察賣場防疫措施，要求業者落實六大防疫措施，包含實聯制、量體溫、手部消毒、人流管制、保持社交距離、加強賣場消毒頻率。他也呼籲民眾，近日因疫情嚴峻，國內物資都算充足，盼民眾外出時務必全程配戴口罩、保持安全社交距離，並避免到人潮擁擠的地方，團結抗疫守住台灣。

「料敵從寬、禦敵從嚴！」林智堅表示，目前國內疫情相當嚴峻，雖然新竹市尚無確診案例，但仍升級防疫工作為準三級。他今天也到賣場視察，發現防疫措施都相當落實，包含從入口就要求消費者實聯制、手部消毒，賣場內部物資也相當充足，他觀察民眾也無恐慌的購買潮，主要是購買消毒酒精，感覺到大家對現在物資充裕有信心。

林智堅也呼籲，市民朋友面對疫情絕對不能掉以輕心，要嚴謹看待，希望大家配合相關指引，外出一定要配戴口罩，「戴好、戴滿」，並保持安全社交距離，避免到人潮擁擠處。

大潤發忠孝店表示，因應疫情，本月11日起於出入口新增一台監視器，方便疫調。民眾進出賣場時，有工作人員隨時按壓計數器控管人流，並要求民眾進入時需掃描會員卡或掃描QRCODE實聯制。目前美食街已封閉內用區，僅供外帶，試吃與試用也暫停。

大潤發忠孝店表示，前天曾出現一波搶購潮，當天流動人次達上萬，比起平時周末人潮翻倍成長，因此賣場也祭出限購令，包含水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩每人限購2組。

新竹市政府產發處表示，竹市大賣場目前均落實包含實聯制、量體溫、手部消毒、人流管制、保持社交距離、加強賣場消毒頻率等六大措施。其中，大潤發的結帳人員更配戴護目鏡與手套，結帳區地板畫有社交距離示意，並定時進行手推車、全賣場環境消毒等工作，保護市民的健康安全。

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