新竹漁港「海波浪」大棚架　全台少見混凝土弧形屋頂

▲新竹市長林智堅前往視察並開箱大棚架亮點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府推動新竹漁人碼頭改造計畫，投入1.3億打造「海波浪狀」大棚架，讓新竹漁港直銷中心戶外攤商、旅客享有更好空間。新竹市長林智堅前往視察，並與設計師林聖峰、建築師曾泊銘共同開箱大棚架亮點。林聖峰說，大棚架跳脫一般線條簡單的清水模設計，採用國內少有的彎曲造型，不只可抵禦強風更有利排水，並結合漁港自然風光意象，以混凝土材質打造屋頂，檜木集成材打造牆面，兼具設計感與實用性。

大棚架建物由設計師林聖峰、建築師曾泊銘共同操刀。現職實踐大學建築設計學系專任副教授的林聖峰，經手許多新竹市公共建設，他一手打造的市府幸福廣場，獲得2018年台灣景觀大賞最高榮譽傑出獎，與國家建設卓越獎金質獎肯定，及新竹轉運站風雨走廊也獲得當年國家建設卓越獎特別獎殊榮。曾泊銘則曾設計新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第一期工程，獲得2020年ADA新銳建築獎佳作，兩人與新竹市的緣分都非常深厚。

「很神奇！」林智堅親自登上大棚架「海波浪狀」屋頂，驚奇於硬建材能有這樣的曲線。設計師林聖峰說，大棚架臨海，周邊又為貝殼公園、南寮旅服中心等色彩繽紛、富有趣味的建物，他便跳脫一般清水模建物線條簡單、剛硬印象，設計出活潑的海浪造型屋頂，順應風向、可抵禦強風，波浪之間更是排水溝面，有利排水。

另外，結合漁港海岸自然元素，大棚架下牆面採用鋼構與檜木集成材，林聖峰說，為抵禦強烈東北季風，檜木集成材牆板厚15公分，每塊牆板都用鑽孔與鋼構接合，栓孔總數共1萬4208個，每個孔位在植入螺栓後再逐一以檜木填縫。

產發處指出，為讓混凝土打造弧形曲面，施工單位利用高密度保麗龍與螺桿夾板固定，確保混凝土灌漿後成型的品質。大棚架公共廁所同樣也使用混凝土，以一體成形方式，搭建出木頭紋理、光滑兩面性的造型外牆。

產發處表示，大棚架內未來可容納70多攤，攤商將有不銹鋼框架，並內含獨立流理台、自來水與電源插座，讓攤商安心做生意。另外，大棚架內也新設廁所，方便旅客使用。

林智堅表示，「海波浪狀」大棚架預計6月完工，盼打造兼顧環境衛生的「臨海市集」，因此讓建物融入在地景色，屆時繼魚鱗天梯、南寮旅服中心後，新竹漁港將再新添一處網美地標。

林智堅說，市府近年積極推動新竹漁人碼頭計畫，讓新竹漁港轉型觀光休閒漁港，結合中央補助至今已投入超過15億元，不僅打造觀光亮點包含魚鱗天梯、風箏賽場等，更改善漁民作業環境，包含碼頭、道路、漁具倉庫與岸邊水、電設備等。待大棚架完成後，將再重整現有老舊、欠缺規劃的漁港直銷中心建物，興建全新的直銷中心，完成新竹漁人碼頭計畫最後一塊拼圖。