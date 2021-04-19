《IN新竹》第9期出刊　揭密「味道產業」經典新竹味

▲蚵舉狀元第四代。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《IN新竹》第9期出刊囉！本期邀請到插畫家李靚彤小姐以粉嫩色系為春季號彩繪出新氣象，並帶出本期主題－新竹市傳承三代以上且歷久彌新的「味道產業」，一起探索傳統產業是如何在保持原味下持續不斷的創新改進。

因為科學園區的關係新竹市充斥著來自四面八方的異鄉人，新竹歷史悠久，除了上一期介紹的道地異國料理外其實有許多百年老店，這些傳統老店不僅是歷史的見證，也是成為「新竹人」的證明。

本期訪問到了豐谷油飯、蚵舉狀元和老鍋米粉這三家傳承三代以上的老店，在保留了傳統的味道之外推陳出新，豐谷油飯第二代顏川鈞老闆在延續一代建立起的彌月禮盒商業模式下，自原本的古早味加入中藥增加油飯的口味層次，近日甚至轉型成竹科最愛的下午茶。

蚵舉狀元則是由北部最早的帶殼蚵仔賣家第三代張小華老闆傳承予第四代兄弟檔，並將香山蚵發展出不同的創意料理，讓新竹蚵產業重新出發。

老鍋米粉除了打入連鎖超市等通路外，郭淵源老闆也使得傳統米粉產業搖身一變成為米粉體驗莊園，讓大家在認識米粉演變過程的同時，也可以參加米製品相關的體驗活動，米粉甚至華麗轉身成為隨時可吃的零食，口感一流深受年輕一輩的歡迎。

另外IN新竹這一期發現了另一家新竹市的隱形冠軍－「外星人餐具」，這裡可以說是全台餐飲業者的夢幻遊樂場，外星人除了代理許多獨家品牌，店內各國料理風格、各種功能的餐具甚至是客製化商品皆能一網打盡，各地相關人士都會來此尋找靈感。

產業發展處表示，本期《IN新竹》除了專題報導及持續發掘在地隱形冠軍外，創業大哉問則是邀請到了勝山家酒餚料理和大家分享創業歷程，其他尚有放大特寫、市場大調查、新竹市新鮮事等單元，內容豐富多元待大家一同細細品味。

產發處指出，《IN新竹》產業季刊於誠品書店，以及金石堂與博客來網路書店均有販售，往後IN新竹將持續公開募集新竹市的新店家、新服務跟新產品（一年內推出者），歡迎大家踴躍投稿。