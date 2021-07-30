影／豪雨狂下！龜山區秒成「水上鄉」　汽機車「衝水路」下場慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區30日下午一場大雷雨造成林口長庚醫院附近嚴重淹水，包括文明路、文德二路與機場捷運A8站淹水深度超過半個汽車輪胎，不少騎士冒雨通過卻造成機車拋錨，整條道路猶如一條濁流。還好龜山警方立即派員現場管制交通，半小時後積水慢慢退去，道路逐漸恢復順暢。

▲桃園市龜山區長庚醫院附近道路30日下午1時50分因午後雷陣雨造成嚴重積水。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市龜山區長庚醫院附近道路30日下午因午後雷陣雨造成道路嚴重積水。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

30日下午1時20分許，龜山區突然下起午後雷陣雨，造成文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口等處，因雨水一時來不急宣洩，造成道路積水逾30公分，積水深度約汽車半個輪胎深，不少騎士冒險跨過，但卻造成引擎進水拋錨，只能推著機車慢慢往前行。

▲桃園市龜山區30日下午因午後雷陣雨造成當地嚴重積水，不少路邊停車泡在水中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局大埔派出所、大華派出所接獲不少民眾報案淹水，立即派員到場拉起封鎖線，引導車輛改道等管制措施，等半小時後積水慢慢退去，另外緊急通知外通報龜山區公所與水務局人員到場協助排水。

▲桃園市龜山區30日下午因午後雷陣雨造成當地嚴重積水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

還好大雨下了約40分鐘後暫歇，龜山區各處積水在半小時後逐漸退去，淹水情況才慢慢獲得紓解，解除一場淹水虛驚。

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