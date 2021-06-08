影／桃園午後雷雨溪水暴漲　水泥車、2怪手遭淹沒！人員及時逃離

記者沈繼昌／桃園報導

最近因梅雨鋒面在台灣上空徘徊帶來久違的雷陣雨，桃園市新街溪7日下進行河床拓寬工程，因溪水突然暴漲，工人來不及將機具撤離，眼睜睜看著包括水泥車、2輛怪手被溪水淹沒，其中水泥車還被溪水沖走，在溪水中在浮載沉，還好人員及時逃離，沒有人受困車內。

▲桃園中壢區新街溪7日下午溪水暴漲，正進行河道拓寬工程的工人及時逃離，但水泥車與2輛怪手遭溪水淹沒，8日上午承包商進行打撈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區新街溪7日下午溪水暴漲，水泥車遭溪水沖走在溪水中載浮載沉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，7日下午3時56分許，某工程公司承包市府水務局在新街溪河道拓寬工程，因午後雷陣雨導致溪水瞬間暴漲，當時在河床施工中的水泥車來不及駛離，遭溪水沖進溪流中，在溪中作業的2輛怪手亦遭溪水淹沒，還好，水泥車與怪手駕駛均及時逃離，並無人員受困車內，現場驚悚畫面被工人拍攝下來。

▲桃園市中壢區新街溪7日下午溪水暴漲，水泥車與2輛怪手卻遭溪水淹沒，8日上午承包商派員打撈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局中福派出所員警8日上午接獲工地主任報案後，赴新街溪現場查看，工地正派員打撈水泥車、2輛怪手等機具善後。

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