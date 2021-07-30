LIVE／北市確診+7！可望下週開放內用　柯文哲最新裁示

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，儘管中央宣布微解封放寬餐飲業管制標準，但雙北市部分仍未跟進。而台北市長柯文哲昨表示，每周五會滾動檢討，若單周每日平均確診少於10例、不明感染少於2，即可開放下周餐廳內用。針對下周是否有望開放內用，柯文哲將在15點15分召開記者會說明。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增21例本土確診個案，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例。另確診個案中無新增死亡。

為了減輕苦苦支撐的餐飲業負擔，柯文哲29日公布餐飲開放內用標準，強調若要開放的話，第一步是「單一隔間室內50人、室外100人為上限」，如果超過的話，必須在3天前送防疫計劃給衛生局。

此外，需以個人餐為主，桌菜或自助餐須由專人分菜及夾取提供，不同桌也要間隔1.5公尺，同桌應設隔板或梅花座，工作人員除了戴口罩外，鼓勵戴面罩、手套和勤洗手。如果顧客或員工確診，要暫停營業3天，恢復營業後也要暫停內用11天。

最重要的是，每週五會統計當週確診數字，每天平均少於10例、不明感染少於2，並且於當天對外宣布的話，最快下週二就可以開始開放內用，至少讓餐廳有週六、週日、週一共3天時間準備，但若有任何風吹草動，也可能臨時決定關閉。

▲柯文哲上午出席「北市防疫 感謝有你」 防疫團隊感恩儀式。（圖／記者黃克翔攝）

