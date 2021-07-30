嘉義爆群聚！二級警戒「挺不過8／9觀察期」？　陳時中5字回應

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心7月27日才將防疫警戒調降至二級，29日嘉義市就爆出9人染疫，年紀最小僅5歲，連續49天零確診宣告破功。8月8日是父親節，跨縣市移動恐增加感染，被問及8月9日是否會重新升回三級警戒？指揮官陳時中回應了。

陳時中表示，嘉義縣群聚跟北部有一些關聯性，也要注意是否造成跨縣市感染，雖然警戒降到二級後，人流有變多，但還不至於影響整體疫情，主要是因為交通工具的座位管制沒有變化，就算外出、訪友頻率增加，但還不至於有太大的影響。

嘉義縣職場群聚累計9人確診，累計需採檢78人，陳時中表示，該職場員工相對較少，但染疫的人也蠻多，從職場裡面看到從指標個案到9個，加上同住家人，這個案子研判已經在職場裡有一段時間，可能有一些跟北部有關聯。

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陳時中提到，目前疫調正在進行中，但78人裡面有51人列居家隔離、27人列自主健康管理或監測，因為居隔這次是採用集中檢疫所，這樣群聚不會再擴大。

針對二級警戒是否挺不過8月9日觀察期？陳時中表示，從個案數來看，還是要有源頭，不明感染源還維持相當低的水準，這是好的情況，為了不要引發更多群聚，民眾還是要把口罩帶好、手洗乾淨，本週即將迎來降級後第一個週末，外出踏青也要更注意防疫。

至於8月9日疫情警戒再升級，陳時中表示，只要對疫情加以關心和注意，「可能性不高」，但之後也會持續滾動式檢討。