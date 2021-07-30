嚴控出入境！上半年中國護照簽發量　僅2019年的2%

▲上海浦東機場的防疫人員。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在疫情防控的背景下，中國國家移民管理局30日上午召開發布會，指出2021年1到6月，全國口岸累計查驗出入境人員6697.3萬人次，辦理內地居民出入境證件122.4萬本，辦理赴港澳台簽注317.9萬人次，為在華外國人簽發停留居留證件38萬人次。其中，簽發普通護照33.5萬本，簽發量僅為2019年同期的2%。

中國國家移民管理局政策法規司司長陳杰表示，2021年新冠肺炎疫情在境外持續蔓延，特別是新的變種病毒不斷出現，給全球疫情防控工作帶來重大挑戰。他說，國家移民管理局實施了一系列從嚴從緊政策措施，堅決防止疫情通過出入境渠道傳播，對非必要非緊急出境事由暫不簽發普通護照等出入境證件，就是其中之一。

數據統計，2021年上半年，中國簽發普通護照33.5萬本，主要事由為出國留學、就業和商務。移民管理局也通報，上半年查獲非法出入境人員8.5萬人，繳獲各類毒品5.63噸、易制毒化學品352.25噸，查繳各類槍支1430支。

陳杰說，新冠肺炎疫情發生以來，國家移民管理局密切與外方對口部門高層溝通，強化與毗鄰國家涉疫訊息共享，推動口岸邊境地區聯合管控。他表示，在口岸邊境管控政策上，累計堵截勸返抵邊可疑人員3000多人。

日後外來出入境管理政策是否放寬？陳杰指出，下半年，國家移民管理局將因應疫情防控形勢需要，動態調整移民和出入境管理政策。

他舉例，在嚴控人員出入境的同時，不搞「一刀切」，對赴境外留學、就業、商務等確有需求人員的申請，經審核屬實後，都會及時受理簽發出入境證件。尤其是對參加國際防疫抗疫以及因為企業復工復產需要出入境的中國公民，我們還將主動提供優先受理審批以及24小時加急辦證服務，以實際行動支持全球防疫抗疫，助力恢復經濟生產。

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