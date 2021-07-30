美戰、鬼滅、漫威周邊一次收！首創「新娛樂動漫特區」8／13試營運

▲動漫、遊戲迷朝聖地點+1！台灣12個IP產業品牌進駐ATT e Life，打造亞洲首創「新娛樂動漫特區」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

動漫、遊戲迷朝聖地點+1！台灣12個IP產業品牌，包括大霹靂、木棉花、火柴星人等，攜手ATT e Life打造亞洲首創「新娛樂動漫特區」，主推「一站式購物體驗」、「每月2檔快閃店」與「特區限定新品」3大特色，將於8/13試營運，8/27正式開幕，未來無論是漫威、迪士尼、熱門的鬼滅、美戰、角落小夥伴⋯等周邊都能一次搜刮！

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▲木棉花店裝圖搶先曝光，包括熱門的《鬼滅之刃》周邊都買得到。

根據文化部數據統計指出，2018年台灣ACG產業總產值達769.4億元，相較於2017年成長了13.7%，看好商機將持續發酵，12家台灣IP產業品牌包含大霹靂、木棉花、火柴星人、代代木國際、台灣普泰、安利美特、振光玩具、野獸國、勝明文具、睿誼國際、福福好創意、麗嬰國際，集結進駐位於台北大直的ATT e Life，打造聚集超過200個IP的「新娛樂動漫特區」，開設品牌旗鑑店，提供動漫迷豐富完整的購物新體驗。

▲台灣的原創IP角色《霹靂布袋戲》。

●一站式購物體驗

新娛樂動漫特區主打「一站式購物體驗」，包括今年最火紅的動畫《鬼滅之刃》、擁有眾多經典IP的迪士尼、經典格鬥冒險漫畫《七龍珠》、熱門漫畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、經典少女動畫《美少女戰士》、俏皮可愛的《卡娜赫拉的小動物》、《蠟筆小新》、《史努比》、《PINGU企鵝家族》、《拉拉熊》、《角落小夥伴》；還有經典美式漫畫《Marvel》、日本知名電視影集角色《超人力霸王》、不論遊戲、動畫都超受歡迎的寶可夢、深受韓迷們喜愛的《Kakao Friends》，以及來自台灣的原創IP角色《霹靂布袋戲》、台日合製布袋戲《東離劍遊紀》等，多達200個以上的熱門IP角色周邊一次聚集。

▲▼多達200個以上的熱門IP角色周邊一次聚集。



●每月2檔快閃店

未來每月也有2檔快閃店，除了有最新、完整的周邊，還有專屬角色IP的特色店裝，將成為特區每月的最大亮點，開幕首波將由勝明文具「反應過激的貓5週年期間限定店」及振光玩具的「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」打頭陣。

其中「反應過激的貓5週年期間限定店」打造充滿日本祭典氛圍的打卡牆，還開賣濃濃奶香味的「過激貓雞蛋糕」。而來自美國FUNKO擁有上千種形象授權，推出過迪士尼、蝙蝠俠等不同角色風格的公仔玩具。「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」打造全新夢幻仙境《愛麗絲夢遊仙境70週年》系列等超好拍的打卡點，更引進全台獨家亮相FUNKO漫威《鋼鐵人》雕像。

▲▼動漫、遊戲迷朝聖地點+1！台灣12個IP產業品牌進駐ATT e Life，打造亞洲首創「新娛樂動漫特區」。



●特區限定新品

特區各家品牌將不定時推出限定新品，開幕首波新品包含重情重義、極富正義感的《劍君十二恨》公仔、霹靂芬馥情境香水；特區開賣結合機械武裝與美少女素體的Megami Device「女神裝置 朱羅 玉藻前」組裝模型（附特典，試營運日起限量販售），還有《玩具總動員》極匠系列抱抱龍、迪士尼經典米奇（復古配色）、《Marvel》復仇者系列浩克毀滅者（限定配色）、HEROCROSS Chubby Fig 迪士尼系列超可愛人偶公仔，多個熱門IP的公仔和模型讓粉絲每個都想入手。

日本「犬夜叉-動畫軌跡展」來台

日本「犬夜叉-動畫軌跡展」在東京、大阪等地巡迴展出，終於確定來台，海外首站在8/4台北華山文創園區登場！特展除了重現日本官方展覽特點外，也同步引進入場特典；而周邊不僅包括此次特展限定商品，更集結名古屋、福岡、大阪、新瀉周邊，讓粉絲不用出國就能一次收藏！

▲▼日本「犬夜叉-動畫軌跡展」來台確定。

此次展覽以動畫為主軸，帶領粉絲穿越進入犬夜叉的世界，「動畫軌跡牆」先喚起追動畫的點滴回憶，角色人物設定線稿、動畫分鏡手稿，還有動畫最珍貴的賽璐璐畫，每一幅畫上的線條、色彩，架構出動畫製作上的犬夜叉世界觀。

而粉絲最關注的周邊商品，除了特別引進日本動畫軌跡展極限量周邊，包括犬夜叉的鐵碎牙、殺生丸的天生牙髮簪；還有質感讓人驚豔的帆布畫，採用軌跡展主宣圖設計，隨意放都好看；另有利用燙金剪影，營造日式和風質感的音樂收納盒，搭配「想いの果てに」BGM，隨時隨地進入犬夜叉的世界。

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