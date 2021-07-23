《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》合計熱銷逾10萬冊　稱霸上半年漫畫暢銷榜

▲博客來「線上動漫博覽會」登場，參展書籍超過7萬種，囊括漫畫、輕小說、圖文書，經典系列限量套書，超過10家動漫出版社全書系，還有超過5千種動漫周邊商品。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻暑假動漫商機，博客來即日起至9月10日推出「線上動漫博覽會」，並指出上半年漫畫暢銷榜由《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》稱霸，兩部合計熱銷逾10萬冊，帶旺青少年漫畫銷售表現，漫畫、輕小說BL類業績也成長2～3成，在經典漫畫及新秀作品帶領下，可望拉抬漫畫、輕小說、周邊商品活動業績大幅成長3成以上。

博客來表示，《鬼滅之刃》延續去年熱度，銷售力道持續強勁；《咒術迴戰》今年6月動畫版登上OTT影音平台造成全球火熱，吸引眾多動漫迷關注，兩個系列作品的單行本集數全數進榜，創下上半年動漫、輕小說暢銷TOP100有一半是這兩個系列作品的銷售佳績。《咒術迴戰》單行本也成為繼《鬼滅之刃》後，第二部霸佔漫畫暢銷榜的漫畫系列，兩部作品熱賣超過10萬冊以上，帶動漫畫類業績較去年同期成長2成以上。

▲▼《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》是上半年青少年漫畫表現最好的兩部。（圖／博客來提供）

近年漫畫、輕小說類重要類型「BL」，出版量與讀者對IP的支持度都維持穩定成長，博客來提到，BL類上半年業績較去年同期成長2到3成，BL輕小說代表有《魔道祖師》熱門作者墨香銅臭的新作《天官賜福》，短時間賣出近萬冊席捲輕小說市場；BL漫畫則有《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，影視化後帶動更多新觀眾投入BL漫畫市場。

防疫帶動宅閱讀，博客來也觀察到，海外圖文書銷量亮眼上半年成長率較去年同期漲幅逾3成，圖文書今年暢銷書以翻譯書、成人取向為主題的內容為大宗，有別於過往以台灣圖文創作者稱霸一方的狀況，目前3名分別是年度暢銷作者高木直子《再來一碗：高木直子全家吃飽飽萬歲！》、在社群上獲得大量發酵的《100天後會死的鱷魚》，以及來台灣辦展造成高度討論的奈良美智《小星星通信》。

BOOK✩WALKER與中華動漫出版同業協進會合作，即日起至8月31日展開「2021電子書漫畫博覽會」，《怪獸8號》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事14》等話題作品搶先預購，各出版社也針對人氣漫畫、輕小說推出超殺折扣，最低72折，BOOK✩WALKER也於7月24、25日兩天祭出限定加碼，全館點數30倍，結帳金額滿1,999元現折199元，雙重優惠回饋讀者。