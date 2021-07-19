《鬼滅》禰豆子是串連人鬼的巫女！竹筒可控制力量　名字也藏暗號

▲《鬼滅之刃》角色「禰豆子」，象徵串連人與鬼的巫女。（圖／Muse木棉花-TW提供）



記者林育綾／綜合報導

現象級動漫《鬼滅之刃》風靡全球，其中劇場版「無限列車篇」近日於Netflix平台上架，也再度引發話題。有日本文學博士提到，當中的角色「禰豆子」其實是串連人與鬼的巫女，在名字、服裝都藏有許多暗號，而「竹子」除了自古以來被認為是「有神明附身的神聖植物」，另一個意義是打造結界、區分出聖與俗的空間，也能有效抑制禰豆子身上超越人類的力量。

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▲《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」近日於Netflix平台上架，再度引發話題。（圖／Muse木棉花-TW提供）

日本文學博士瀧音能之監修及撰寫《鬼滅的暗號》一書，近來由圓神出版社在台發行中文版。他在書中提到，「禰豆子是串連人與鬼的巫女」，而這種男女一組，像是兄妹或姊弟的角色設定，在日本古代及神話當中都是很常見的組合，共通點都是女性比較接近「眼所不能直視的世界」，包括神或死者的世界，因此負責的是「串聯眾神與人類」的巫女工作。

在《鬼滅之刃》裡，禰豆子就是介於人類與鬼之間的存在，而她的名字也藏著暗號，其中「禰」這個漢字，代表著神明居住的場所，又或者是取代人的東西；而「豆子」在日本也有祛魔的功用，是一種驅鬼的食物。

▲竹子能有效控制她身上「超越人類的力量」。（圖／翻攝FB）

作者也提到，禰豆子的服裝設計是神社建築配置，而她嘴裡銜著「竹筒」也有特殊意義，象徵巫女性質。因為竹子、竹葉自古以來就被認為是「有神明附身的神聖植物」；另外在《竹取物語》裡，遭到月亮世界流放的輝夜姬成為一個嬰兒，從竹子中誕生，也象徵了竹子的神聖性質。

竹子也還有另一個意義，像是日本很多神事、建築工程，這些祈求土地神諒解的地鎮祭中，都會在四個方位立起竹子、拉上繩子打造結界，區分出聖與俗的空間，因此禰豆子銜著竹筒，代表著竹子也能有效抑制她身上「超越人類的力量」。

▲鬼滅的暗號：從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密《鬼滅之刃》。（圖／圓神出版）

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