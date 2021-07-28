日本「犬夜叉」動畫軌跡展來台！海外首站8／4台北華山登場

▲日本「犬夜叉-動畫軌跡展」來台確定！（圖／主辦單位提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

粉絲敲碗成真！日本「犬夜叉-動畫軌跡展」在東京、大阪等地巡迴展出，終於確定來台，海外首站在8/4台北華山文創園區登場！特展除了重現日本官方展覽特點外，也同步引進入場特典；而周邊不僅包括此次特展限定商品，更集結名古屋、福岡、大阪、新瀉周邊，讓粉絲不用出國就能一次收藏！

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▲日本「犬夜叉-動畫軌跡展」來台確定！（圖／主辦單位提供）

為紀念高橋留美子新動畫放送，日本官方舉辦的「犬夜叉-動畫軌跡展-」陸續於東京、新潟、名古屋、福岡、大阪巡迴展出，海外首站確定在台灣舉行，《犬夜叉》於1996年在《週刊少年Sunday》正式連載，電視動畫於2000年~2004年期間放送，「犬夜叉完結篇」則於2009年~2010年播放完畢，目前原作及動畫雖皆已完結，但經典的故事內容、細膩的角色刻劃，造就出粉絲們心目中的不敗經典作品。

▲「動畫軌跡牆」先喚起追動畫的點滴回憶。

此次展覽以動畫為主軸，帶領粉絲穿越進入犬夜叉的世界，「動畫軌跡牆」先喚起追動畫的點滴回憶，角色人物設定線稿、動畫分鏡手稿，還有動畫最珍貴的賽璐璐畫，每一幅畫上的線條、色彩，架構出動畫製作上的犬夜叉世界觀。

▲經典場景「食骨之井」。

另外場內展示了犬夜叉最讓人印象深刻的場景，如食骨之井、御神木等，更重現阿籬的腳踏車，快對著後座的犬夜叉一起喊「お座り」。而為了讓粉絲感受有台日連線的感覺，現場同步引進日本入場特典－動畫圖卡，讓粉絲感受直飛日本的參展氛圍。

▲重現阿籬的腳踏車。

▲現場同步引進日本入場特典－動畫圖卡。

而粉絲最關注的周邊商品，除了特別引進日本動畫軌跡展極限量周邊，包括犬夜叉的鐵碎牙、殺生丸的天生牙髮簪；還有質感讓人驚豔的帆布畫，採用軌跡展主宣圖設計，隨意放都好看；另有利用燙金剪影，營造日式和風質感的音樂收納盒，搭配「想いの果てに」BGM，隨時隨地進入犬夜叉的世界。

▲「犬夜叉-動畫軌跡展-」周邊。（圖／主辦提供）

還有名古屋、新潟、福岡、大阪限定商品，包括犬夜叉造型筆、膠捲風紙膠帶、環保購物袋等，全部同步到貨；當然台灣限定軌跡展商品也備受關注，包括Ｑ版造型抱枕、珪藻土杯墊、毛毯等，讓鐵粉一次收藏。

▲「犬夜叉-動畫軌跡展」周邊。（圖／主辦單位提供）

場外另規劃輕食販售區，觀眾免購票即可感受犬夜叉的氛圍，Good Smile Company引進期間限定犬夜叉公仔、湯吞杯、郵票組外，更推出茶凍、奶酪及茶飲等外帶餐點，搭配動畫軌跡展設計專屬瓶身。

▲▼輕食區推出期間限定犬夜叉餐點。（圖／主辦單位提供）

「犬夜叉-動畫軌跡展-」門票於7月28日搶先開賣，此次還有套票特典「犬夜叉迷你人形立牌」限量發售，讓鐵粉收藏。而為配合政府防疫措施，參觀者皆需線上預約才可入場，相關資訊可留意特展官網。

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