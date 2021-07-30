里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

▲新北副市長劉和然說明如何預約。（圖／翻攝直播）



記者蔡文鈴／新北報導

有議員爆料，新北市三重聯醫、中英、新泰醫院出現沒預約就可以接種疫苗的狀況，還有里長安排未預約的里民施打疫苗，遭疑插隊耍特權。對此，新北市副市長劉和然強調，沒有插隊的問題，只有數位落差的問題。

新北市府30日下午召開防疫記者會，由市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋對外說明最新作為。

針對議員爆料，有醫院提供給未預約民眾施打疫苗，陳潤秋表示，長者有數位落差問題，民眾一直反映不知怎打疫苗，且中央也有規定除預約系統之外，也可以用民政系統的協助造冊施打，因此施打對象一定符合中央規定。

陳潤秋強調，施打疫苗一定需要健保卡檢核，若過程未經完善的地方，一定要求改善。她也提到，鄰里協助是台灣防疫成功重要因素，應該感謝這些里長，不要斷章取義抹煞他們的用心和努力，另也向爆料議員喊話，「請提供證據，讓政風查。」

劉和然表示，剛開始施打疫苗時，中央預約系統都還沒出來之前，都是使用鄰里系統造冊，一直到開放50歲的民眾之後，才統一使用中央預約系統施打疫苗。

劉和然強調，真的有很多長輩反應不知道怎麼樣才能打到疫苗，「只有不知怎被施打，沒有插隊、不依順序接種問的問題，但數位落差問題一直存在」， 因此鄰里系統都一直在協助。