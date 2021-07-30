剛降級　阿北群聚喝酒+脫罩狂聊不聽勸！頭份市長下令封公園

記者黃孟珍／苗栗報導

疫情好不容易逐漸趨緩，苗栗縣頭份市27日起慢慢恢復開放戶外設施；但在頭份地標下公園涼亭，卻連續幾天有不少「長者」不甩防疫，群聚、脫口罩聊天、喝酒…儼然把公共區域當自己家；市長羅雪珠也沉重表示，疫情還未結束，基於安全考量，將再度封閉下公園休息區域。

▲疫情稍稍紓緩，頭份市下公園涼亭區就有不少民眾群聚喝酒，市長羅雪珠基於安全考量，將再度封閉下公園。（圖／記者黃孟珍翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅雪珠指出，頭份下公園一直以來都是民眾休憩的場所，加上為頭份早市的入口，又是客運的停靠站，吸引不少長者前來聚集；但疫情爆發後，市公所為防止疫情擴散，暫時將這裡封閉並拉上封鎖線禁止人員出入，也讓許多當地居民頓時失去生活日常。

▲▼民眾呼朋引伴完全沒有疫情戒心，市公所只好再度封閉下公園，以免成為防疫破口。（圖／記者黃孟珍翻攝）

隨著疫情趨緩，27日降為2級後，市公所也將下公園開放讓民眾使用。怎料這些悶太久的民眾，呼朋引伴造成一波群聚現象，連續幾天聊天、喝酒，甚至有的連口罩都不戴，造成住在附近的居民各個提心吊膽的；經過市公所人員連續2天宣導，這些人依然我行我素，公所也只能在29日下午4點起再度封閉下公園。

羅雪珠強調，公所為了維護民眾安全，避免成為防疫破口，不得不做此決定，也希望大家能諒解；她也呼籲，在這疫情期間，防疫不可輕忽，懇請鄉親繼續守護彼此的健康，自主防疫不可鬆懈，自我分流、減少外出，否則一個不注意，就可能讓病毒再次回歸肆虐。

Her今天推出「德國百靈電動牙刷」，2支原價9598元、特價4990元。

►西濱大貨車廢土沿路掉！2車撞土受損 迷糊司機公共危險送辦