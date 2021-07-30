快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

記者陳家祥／台北報導

台北市廉政透明委員會27日公布3份好心肝事件調查報告。針對索要疫苗的黃珊珊民間友人「Ben」，被質疑未公開身分，北市政風處表示，今天資料比對過程有不吻合情況才會訪談ben，但這次調閱的資料是互相吻合的，因此ben在案子中不是關鍵角色，沒有約談必要，案情已經釐清。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



針對黃珊珊民間友人「Ben」索要疫苗，何以報告仍未公開姓名？政風處副處長紀嘉真表示，調查的重點是在疫苗配發管理是否妥當，在黃副市長部分，是調查好心肝取得疫苗是否因長官指示，但調查過程中發現，取得黃副市長的Line對話紀錄、通聯紀錄，以及許金川的通聯紀錄，經交叉比對是互相吻合的。

紀嘉真說，今天資料比對過程有不吻合情況才會訪談ben，但這次調閱的資料是互相吻合的，因此ben在案子中不是關鍵角色，沒有約談必要，案情已經釐清。

黃珊珊則表示，日前的記者會都把所有和Ben的對話紀錄公開，自己也接受廉政委員會約談，這份報告非常清楚證明，6月7日、8日，都沒有指示任何人提供任何疫苗，「沒有就是沒有」，「這件事到此為止」。

黃珊珊強調，自己當民意代表超過20年，很多人都可以直通她，「市民都可以直通我，市場攤商也有我的Line，現在我是副市長，合法、合理的會盡全力，不合理的，連轉都不會轉」。