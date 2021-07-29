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119行動報案APP上線　南投消防局籲民眾多利用提升報案救護效率

▲119行動報案APP上線，可望提升報案救護效率。（圖／南投縣政府提供）

▲119行動報案APP上線，可望提升報案救護效率。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

內政部消防署「119行動報案APP」已上線，南投縣消防局指出，若以智慧手機使用行動APP報案，系統會自動將GPS報案位置資訊傳輸到勤務指揮中心，能更迅速轉達提供給救災救護人員、找到報案者位置及事故發生地點，增進處理案件效率，歡迎民眾透過Google Play或App Store下載使用。

南投縣消防局第一大隊副大隊長張溯指出，過去民眾熟知的119報案系統，在報案後須正確告知勤務中心所在位置，但意外或災害發生時，報案人可能在慌亂中無法清楚敘述地點，延緩處理速度；消防署因此推出「119行動報案APP」，加快民眾報案效率，提供更便利的消防救災、救護、為民服務等協助。

▲▼119行動報案APP上線，可望提升報案救護效率。（圖／南投縣政府提供）

▲▼119行動報案APP上線，可望提升報案救護效率。（圖／南投縣政府提供）

▲119行動報案APP上線，可望提升報案救護效率。（圖／南投縣政府提供）

張溯也表示，救災資源有限，請民眾切勿謊報火災、惡意騷擾撥打119電話，以免違反《消防法》第36條規定：「謊報火警或無故撥火警電話者，可處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰」，將資源提供給更需要的人使用，讓消防人員提供更快速、完善的服務。

縣府消防局提醒，若是聽語障人士、身旁無人能協助119報案時，消防局也提供簡訊（0911-511911）及傳真（049-2238034）等報案方式，相關資訊都公告在縣府消防局網頁（https://www.ntfd.gov.tw/），歡迎民眾上網查詢了解。

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