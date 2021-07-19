強化消防人員化災處理能力　辦理毒性化學物品測驗

▲台南市消防局第五大隊，為強化所屬各分隊毒化災的應變能力，辦理轄區分隊毒性化學物品災害搶救測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於台南市消防局第五大隊為市內列管工廠家數最多之單位，而各項科技及工業產品製程中常伴隨毒性化學物品的使用，為強化所屬各分隊毒化災的應變能力，7月19及21日辦理轄區分隊毒性化學物品災害搶救測驗。

由於毒性化學品物質種類繁多，且往往具有易燃或易爆等危害特性，要如何提升消防人員毒性化學物品災害搶救能力，以確保消防人員及市民的生命財產安全，為當前重要的課題之一。為此，台南市消防局第五大隊針對所屬分隊辦理相關化學性危害物質查詢、辨識、偵檢、個人防護及裝備器材等各項毒性化學物品救災程序以實作的方式辦理抽測，強化同仁熟悉各項毒性化學物品災害處理流程及相關器材操作，以提升同仁毒性化學物品救災效能。

台南市消防局第五大隊大隊長邱淵明表示，這次測驗內容包括危害辨識、化學防護裝備裝著及偵檢器的實作，期使同仁在面臨毒性化學品災害時，能快速辨識危害物質為何，同時偵檢出濃度高低，以便決定劃設警戒區範圍，以利執行相關災害搶救任務，同時藉由本次測驗讓同仁提升各項化災裝備的熟悉度。

消防局局長李明峯表示，毒性化學物品災害有別於一般火災，除具有高度危險性與不確定外，消防人員對於毒性化學物品災害的搶救上相較於一般火災搶救仍有需加強之處，當面對不明狀況與未知何種化學品時，除快速查詢相關危害資訊並依據相關資訊做出應變方法外，對於毒性化學物品災害搶救應秉持「做的對比做得快重要」的原則，以期將災害損失降至最低。

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