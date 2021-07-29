「驗尿報告出來讓大家看」　流氓藥師臉書自清：絕無持有槍毒

▲劉信和在臉書上聲稱自己沒有毒品以及任何違法槍枝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者邱中岳／台北報導

有「流氓藥師」之稱的萬華知名人士劉信和，28日驚傳遭警方查緝，並查獲模擬槍以及毒品，訊後依法函送法辦。劉信和也澄清，在台灣沒有使用過任何毒品，也沒有任何違法槍枝。

據了解，花蓮警方為了追蹤一起槍枝案，發現槍枝來源疑似為萬華知名流氓藥師劉信和，28日北上前往劉的住處以及萬華藥局搜索。

警方搜出模擬槍以及毒品，最後在北部借用警局進行偵訊，訊後依法函送。劉信和為萬華知名地方人士，疫情爆發後還拍影片呈現口罩亂象，衛福部長陳時中還頒發感謝狀給劉。

劉信和在29日也發表澄清文，表示在台灣沒有使用過任何毒品，另外也沒有持有過任何違法槍枝；另外他指出，徒弟是花蓮原住民，之前常常到花蓮戶外休假，徒弟確實因販賣獵槍被羈押，對話紀錄也一直有槍的出現。

劉信和原本想自己前往花蓮偵查隊主動說明，且強調「家裡、店裡、車上還是任何地方」，都沒有違法槍砲彈藥（刀械）管制條例的違禁品，所以當時就大大方方的給警方搜索。

針對搜出毒品大麻，刑警當時詢問「這是什麼」，劉則回應「我怎麼知道？拿回去驗啊」，初步驗出是大麻，所以劉也簽下切結書。劉也指出，願意提供頭髮作化驗，也說不只幾個月，而是從來沒在台灣用過毒品。

劉聲稱，因為平時做事高調，講話容易擋到別人財路，並說當天與檢察官視訊之後請回，接下來等待驗尿結果出來，並指出「絕對不可能有任何毒品陽性反應」。

劉也透露，10年前在北投還有開藥局，下班後會有朋友來抽菸、雪茄，藥局停業之後把香菸、雪茄等打包放在家裡，根本沒有動過，直言「昨天還真第一次看到大麻長什麼樣子」。

快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！ 警搜出模擬槍、毒品

