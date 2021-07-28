防降級首日「報復性開趴」　歸仁警強力臨檢查獲毒品及違反防疫規定

▲台南市歸仁分局為避免休閒娛樂業者偷偷復業，於降級首日27日晚上擴大臨檢，計查獲1家養生館復業違反防疫規定及在汽車旅館內查獲毒趴1件3人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情三級警戒自27日起全國調降為二級警戒，對於休閒娛樂業仍不開放營業，台南市警歸仁分局為避免休閒娛樂業者偷偷復業，於降級首日晚上擴大臨檢，針對轄區33家休閒娛樂場所及3處汽車旅館實施臨檢查察，計查獲1家養生館復業違反防疫規定及在汽車旅館內查獲毒趴1件3人。

歸仁警分局為防止休閒娛樂業者利用疫情警戒調降二級時偷偷復業，即於降級首日，針對轄內按摩養生館、小吃部、電子遊藝場及曾遭查獲施用毒品之汽車旅館實施強力臨檢，警方於仁德區1家復業的養生館內查獲違反防疫規定（未實聯制及未保持社交距離等），警方當場蒐證後，將移送衛生局裁處；另臨檢仁德區一家汽車旅館時，於房間內發現有3人在辦毒趴，當場查獲毒品、G水等物，調查後移送台南地檢署。

歸仁分局長洪頂力表示目前疫情雖趨緩，防疫警戒等級調降為二級，對於得復業場所仍應遵守防疫指引，希望民眾或業者不要因為降級鬆懈防疫，而未開放之休閒娛樂業營業，歸仁警分局仍會遵循臺南市政府防疫四口訣，｢超前部署、速戰速決、執法從嚴、紓困從便」之準則，持續實施臨檢查察來防杜防疫破口。

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