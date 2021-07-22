毒品通緝犯流竄台南遭攔查　搜出衝鋒槍+已上膛手槍

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊毒品查緝中心溯源專案組，據報32歲謝姓毒品通緝犯在台南地區流竄，且擁槍自重持械滋事，經與新營分局偵查隊共同組成專案小組追查，於7月20日下午5時，在新營交流道附近將他攔車查獲，起獲隨身衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆，全案依槍砲罪嫌送辦及移送歸案。

▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊毒品查緝中心溯源專案組獲報，有不肖份子趁各界忙於防疫期間，欲持不法槍械滋事，循線發現32歲謝姓男子因毒品案，被台中地檢署通緝中，逃亡期間流竄到台南新營、鹽水等地，且擁有具殺傷力槍械防身，即與新營分局偵查隊共同組成專案小組追查。

專案小組循線於7月20日下午5時許，鎖定謝嫌駕車出現新營交流道周遭，監控時正值交通尖峰時刻，行經車流量龐大，為避免波及行人安全，隨即通報附近鹽水分駐所、太宮、後鎮派出所等警力支援攔截圍捕，順利查緝謝姓通緝犯到案，並起獲隨身衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆（已裝填手槍彈匣）等重型槍械，過程無人員傷亡，全案依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦，並解送通緝機關歸案。

台南市刑警大隊長林宏昇表示，時值防疫期間，為確保民眾健康，中央疫情指揮中心與台南市政府均訂有各項防疫指引，警方除配合防疫工作外，對於打擊犯罪、維護社會治安等工作亦持續執行，絕無空窗期，不肖歹徒切勿心存僥倖、以身試法外，民眾如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同打擊犯罪，建構安居新環境。

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