　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒品通緝犯流竄台南遭攔查　搜出衝鋒槍+已上膛手槍

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊毒品查緝中心溯源專案組，據報32歲謝姓毒品通緝犯在台南地區流竄，且擁槍自重持械滋事，經與新營分局偵查隊共同組成專案小組追查，於7月20日下午5時，在新營交流道附近將他攔車查獲，起獲隨身衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆，全案依槍砲罪嫌送辦及移送歸案。

▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊毒品查緝中心溯源專案組獲報，有不肖份子趁各界忙於防疫期間，欲持不法槍械滋事，循線發現32歲謝姓男子因毒品案，被台中地檢署通緝中，逃亡期間流竄到台南新營、鹽水等地，且擁有具殺傷力槍械防身，即與新營分局偵查隊共同組成專案小組追查。

▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組循線於7月20日下午5時許，鎖定謝嫌駕車出現新營交流道周遭，監控時正值交通尖峰時刻，行經車流量龐大，為避免波及行人安全，隨即通報附近鹽水分駐所、太宮、後鎮派出所等警力支援攔截圍捕，順利查緝謝姓通緝犯到案，並起獲隨身衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆（已裝填手槍彈匣）等重型槍械，過程無人員傷亡，全案依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦，並解送通緝機關歸案。

▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊長林宏昇表示，時值防疫期間，為確保民眾健康，中央疫情指揮中心與台南市政府均訂有各項防疫指引，警方除配合防疫工作外，對於打擊犯罪、維護社會治安等工作亦持續執行，絕無空窗期，不肖歹徒切勿心存僥倖、以身試法外，民眾如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同打擊犯罪，建構安居新環境。

▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警刑警大隊等單位，攔截圍捕緝獲謝姓毒品通緝犯，起獲衝鋒槍等重槍械。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「味丹味味A排骨雞麵」

ET快訊
《黑澀會》大牙打AZ遭網灌爆「為什麼可以先」　她怒揭原因
瑞莎大頭貼「一張照片」掀戰火！　委屈回：我只是想支持台灣選手
7月夏季電費凍漲確定方案曝！　民生用電取消、用電大戶1000
烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光
好消息！柯文哲買疫苗有望　3大管道首曝光
快訊／雙北等6縣市「雨彈升級」　9縣市豪大雨特報
快訊／CITYLINK松山店停業1日　3樓無印良品員工確診
快訊／高雄夫妻「偷電纜線」！　男遭活活打死、女重傷
北市8立委民調「他2.78分吊車尾」　名醫驚：選民疫情中覺醒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

11歲童突然有手機　伯父驚見飛機杯！揭肉體換耳機7道陰影

快訊／烟花降雨來襲！竹122線「土石崩落」　單向通行搶修中

烟花逼近！花蓮海域長浪出現　海巡拉封鎖線勸離民眾：勿賭命

失業男不堪長照壓力跳河輕生　警民聯手搶救保住一命

網瘋傳超速開單「每公里加罰100元」　北市交警大隊回應了

毒品通緝犯流竄台南遭攔查　搜出衝鋒槍+已上膛手槍

快訊／高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

彰化人被騙喝3年重金屬髒水　黑心商豬寮地下水誆山泉水撈681萬

巨眼烟花來襲！瞬間大雨「5棵樹滑下山坡」砸爛車…女車主一見無奈

快訊／中油卑南站「站長摔落1.5m油井」！頭部濺血送醫

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

11歲童突然有手機　伯父驚見飛機杯！揭肉體換耳機7道陰影

快訊／烟花降雨來襲！竹122線「土石崩落」　單向通行搶修中

烟花逼近！花蓮海域長浪出現　海巡拉封鎖線勸離民眾：勿賭命

失業男不堪長照壓力跳河輕生　警民聯手搶救保住一命

網瘋傳超速開單「每公里加罰100元」　北市交警大隊回應了

毒品通緝犯流竄台南遭攔查　搜出衝鋒槍+已上膛手槍

快訊／高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

彰化人被騙喝3年重金屬髒水　黑心商豬寮地下水誆山泉水撈681萬

巨眼烟花來襲！瞬間大雨「5棵樹滑下山坡」砸爛車…女車主一見無奈

快訊／中油卑南站「站長摔落1.5m油井」！頭部濺血送醫

大谷翔平小心了！　小葛雷諾開轟追上來只落後2轟

畢業即就業無縫接軌　雙軌計畫助青年培育職場競爭力　

看到台灣就轉向！網驚「已1年沒颱風假」都逃跑　爆出恐怖事實

反制鈺叡收購！菱光宣布買回庫藏股轉讓員工

疫情難熬！若7月27日「降級不復課」　補教業怒吼：將申請國賠

目睹村民受困「秒開車救援」！河南男被洪水沖走亡　家屬還原現場

這3區降雨長達60小時　烟花轉彎若偏西！暴風圈罩北台範圍變大

烟花颱風來襲原水濁度恐飆高　北水處籲民眾先儲水備用

富豪山頭現「世界級別墅」！開價2.88億求售　賣家又是他

松山Citylink無印良品店員確診　最後到班時間曝光

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

板橋計程車宿舍颱風夜惡火　3死1命危3傷

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

妻癌症惡化…失業教師四處找食物　她淚喊：我不治療了

罵民進黨炒高端被控造謠！法官這理由判不罰

送虛寶誘使2少女拍猥褻照　下場出爐

BMW自撞燒成火球　駕駛燙傷驚險跳車

嘉義雞肉飯提早解封？疑似小老闆「無罩包飯」

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

太想過年？陸軍下士跑回家自主放假16天

快訊／基隆女墜樓！詭異「單腳倒掛」6樓遮雨棚

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

敞篷車「闖紅燈+撞進便當店」！肇事原因令人搖頭

更多熱門

相關新聞

3毒販「超級搖頭丸」　二審獲輕判

3毒販「超級搖頭丸」　二審獲輕判

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋等3人明知超級搖頭丸（PMMA）毒性極強，還向多名少年兜售毒品咖啡包，一個月內有3名少年因此死亡。一審基隆地院認定3人犯下「殺人罪」，重判25年、19年。案經上訴，高等法院二審審理後，改任3人無殺人犯意，此部分改判無罪，僅依照販毒罪，輕判8年以下刑期。可上訴。

毒犯深夜遇警嚇得毒品掉滿地！

毒犯深夜遇警嚇得毒品掉滿地！

「口罩拉下巴」遭攔查　通緝身分意外曝光

「口罩拉下巴」遭攔查　通緝身分意外曝光

偷偷微解封拉口罩抽菸　被盯上全身抖不停

偷偷微解封拉口罩抽菸　被盯上全身抖不停

神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

關鍵字：

毒品通緝犯衝鋒槍

讀者迴響

熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

力旺總座沈士傑傳心肌梗塞辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

726降級不解封！陳時中14:00說明

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

醫轟：陳時中打算賴帳！　即起拒打疫苗

機車出現「有毛虎斑蛇」網笑有毒

困車廂4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面