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台中酒國名花昆凌幸福幻滅　泣訴老公販毒家暴「孩子被打掉了」

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

▲台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

身價近億的台中海派七店酒國名花「昆凌」張嘉渝，多年前因詐騙富商暴紅後，今年2月po文自曝被牛郎店公關男友Seven騙財騙色，感情世界鬧得沸沸揚揚，後來2人盡棄前嫌，選擇愛情放棄百萬月薪而結婚，結局宛如童話故事般夢幻，不料幾個月後幸福幻滅，張不但泣訴老公販毒，逼她吸毒，她母親被毆打倒臥在床，連她腹中孩子也被打掉，她勇敢po文希望警方抓他。

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

張嘉渝歷經富商官司後，在牛郎店認識公關男友Seven，原本沒有接受小她5歲的男友，後來在不斷追求之下，張同意接納，2人吵吵鬧鬧，一度上新聞版面，後來和解，張5月受訪時還甜蜜的說，男友不但送她7000萬元豪宅及法拉利、保時捷等名車，且每月給她50萬元生活費，甚至還拿出1300萬元聘金，兩人拍了婚紗照準備結婚。

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

張嘉渝曾開心的說，老公允諾會做個「寵妻魔人」，而她會做個一百分的老婆，曾在特種行業上班的兩人，為了愛情而放棄高薪，結局有如童話般夢幻，不料，幸福時光只維持2個多月，她昨天在臉書po文泣訴老公種種惡行。

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

▲「昆凌」勇敢po出老公吸毒後的照片。

她說，她可以忍受老公在外面一大堆曖昧的女生，睜一隻眼閉一隻眼，但無法接受的是，「孩子的爸爸居然是賣毒品的人」，有一天，他居然拿咖啡包就是毒品，強迫她要打針（注射毒品），如果不吃就是不愛他，不願在一起，因為他的每一個女朋友都有吃，她好害怕，從來不知道他有這些壞習慣，而且他周遭的朋友包括他哥哥都有在吸毒，她決定，因為真的愛他，所以要報警抓他！

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

▲昆凌心疼母親被毆打。

張嘉渝難過的說，她真的很想不開，甚至很想死，她媽媽曾罵他是吃軟飯的男人，不但向她伸手要錢，也和外面女人上床要錢，媽媽為此常和他吵架，結果媽媽被痛毆一頓，鼻子都打裂了，她好心痛。

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

▲▼好多朋友留言希望她趕快離開。

不少好友留言安慰和不捨，張一一勇敢回覆，老公的百萬月薪全拿去買毒，腹中孩子也被他打掉，她還說已有被老公殺掉的心裡準備，她po文用意，只希望外面女人認清他的真面目，更要透過臉書公告周知，希望警方能抓他。

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

▲▼台中酒國名花昆凌幸福幻滅，po文泣訴老公販毒家暴，連腹中孩子都被打掉了。（圖／張嘉渝臉書提供）

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