快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品

▲萬華流氓藥師劉信和曾錄下前來購買口罩民眾的狀況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者邱中岳／台北報導

有「流氓藥師」之稱的萬華知名人士劉信和，28日驚傳遭警方查緝，並查獲模擬槍以及毒品，訊後依法函送法辦。

據了解，花蓮警方為了追蹤一起槍枝案，發現槍枝來源疑似為萬華知名流氓藥師劉信和，隨即在28日動身北上前往劉的住處以及萬華藥局搜索。

警方搜出模擬槍以及毒品，最後在北部借用警局進行偵訊，訊後依法函送。劉信和為萬華知名地方人士，疫情爆發後還拍影片呈現口罩亂象，衛福部長陳時中還頒發感謝狀給劉。