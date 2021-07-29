士檢結合三會認購更生人畫作　藉藝術拉近心與心距離

▲士檢繆檢察長結合觀護、更保、犯保三會率先認購更生人畫作，藉由藝術拉近心與心的距離。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

疫情趨緩下修為二級，士林地檢署檢察長繆卓然29日與三會，前往北市北投區毒品戒癮中途之家「趕路的雁全人關懷協會」，關心戒癮治療中的更生夥伴。因疫情衝擊協會業務發展，也導致個案戒癮安置期延長、公關募款活動及自營產品販售停滯等，繆檢察長得知協會窘境，率先認購一幅主題「謙卑」作品，期盼透過藝術拉近距離。

趕路的雁全人關懷協會，於2003年間，由劉昊與林雲敏夫妻共同創辦。迄今18年，已服務累計1200 位成癮者或家屬協談諮商，另接待了450人次的戒癮學員，使其在生理、心理、群我關係與靈性等四方面恢復健康並復歸社會，深獲政府及各界好評。更在2018年被新北市政府遴選為全國首創的毒品戒治醫療性社區計劃辦理的示範機構；2021年起更與八里療養院進行「毒品戒癮治療多元處遇合作方案」，轉型為醫療與靈性協作的治療性社區。

▼士林地檢署檢察長前往趕路的雁全人關懷協會，欣賞毒品戒癮中更生人創作。（圖／記者黃宥寧翻攝）

趕路的雁全人關懷協會理事長廖秋欽表示，因受疫情衝擊， 亟盼各界伸出援手，新型冠狀病毒從去年1月延燒至今，各項防疫措施也連帶影響了許多業務的進展。對協會而言，如個案戒癮安置期延長，公關募款活動及自營產品販售停滯等，皆對機構的營運收支造成重大影響；對此，希望藉由「戒癮多元處遇-藝術治療」的衍生，陸續展出弟兄們的畫作，邀請大家認購。

▼士林地檢署檢察長(右)。（圖／記者黃宥寧翻攝）

繆檢察長得知協會目前窘境，在看過毒品戒癮中更生人創作後，非常感動，率先認購一幅主題「謙卑」作品，同行謝主委、吳理事長、李主委亦各自認購主題「爸爸的三輪車」、「回家」、「生命之光」等作品予以勉勵。

繆檢察長更窩心告訴現場的更生夥伴，地檢署必會強力支持毒品戒癮多元處遇和校園反毒工作，並給予戒癮中的更生人更多的關懷與支持，認購的畫作未來將會安排在地檢署第2辦公室1樓廊道更生櫥窗展出，希望透過藝術拉近心與心的距離。

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