全台「雨量超級多」紫爆！雷雨胞連炸一周　明起1天半迎致災豪雨

▲未來一周各地都有雨勢。（圖／臉書台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

大雷雨只是開端！受到西南風增強為西南氣流影響，未來一周台灣附近水氣越來越多，明天開始中南部雨勢更大、整天都有雨，尤其是在周五下半天至周六，有可能出現大規模、持續性的雨勢。中央氣象局提醒，周末兩天全台雨勢最猛，要留意致災性大雨或豪雨。

氣象局預報員李孟軒表示，西南風持續影響，明日南部降雨持續，中部有短暫陣雨或雷雨，午後北、東部有雷陣雨，可能出現短時強降雨或大雷雨。明日北、東部有36度以上高溫，中部高溫約33度、南部31度。

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位處於巴士海峽到日本南方海面的西南風強風軸，其中有較強對流持續發展中，預計強風軸在周末擴展到台灣上空，西南風強度增強為西南氣流，中南部水氣更多、大雨及豪雨機率增加，北、東部不只午後有雨，其他時間也會有雷陣雨。另低壓帶中可能會有熱帶系統發展，對天氣影響也會很大。

▲明日中南部整天有雨，北、東部午後有雷陣雨。（圖／氣象局）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，西南氣流周末開始影響，苗栗到屏東全區、台東、桃竹山區，慎防致災降雨，北部地區也會出現局部大雨。這波西南氣流或強烈西南風影響時間長達5到7天，且整個大低壓帶中不排除醞釀其他低壓渦旋，將讓天氣更加惡劣。

▲今日午後大台北地區出現大雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象粉專天氣風險Weather Risk表示，大台北地區正下著大雷雨，目前西南氣流已經逐漸抵達台灣，接下來台灣附近的西南風會越來越強、水氣越來越多，明天開始中南部的雨勢會越來越大、全天都有降雨機會，尤其是在周五下半天至周六，有可能出現大規模、持續性的雨勢。

而北部、東半部雖然不在迎風面，雨勢相對少，但由於大氣環境不穩定，午後雷雨發展仍較旺盛。預報顯示台灣附近的西南氣流至少要持續到下周二、三左右。西南氣流就像一條水管，迎風面的中南部雨會一直下，雷雨胞也會像游擊隊一樣神出鬼沒。

▲西南氣流逐漸抵達，全台各地都有雨。（圖／臉書天氣風險）