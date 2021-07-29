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「強風軸已有西南氣流味道」　周六起3天要小心！降雨最多熱區曝

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲吳聖宇提醒，周六起到下周一是特別需要注意的一段時間。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周六起到下周一的強風軸形態已有西南氣流的味道，一旦真的建立起來，有可能為中南部帶來顯著雨勢，尤其是南部的高屏山區，預報資料顯示將是降雨最多的熱區中心，周末期間如果有活動安排可能要小心。

吳聖宇28日在臉書說，隨著烟花、尼伯特兩個颱風陸續結束熱帶氣旋生命史，從7月中旬以來這個醞釀出3個颱風的季風低壓槽，看似即將要告一段落，但最新的預報資料顯示，接下來數天季風低壓槽內又將陸續有新的擾動系統發展，而且有可能對台灣的天氣造成較大的影響。

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吳聖宇分析，今天（29日）西南季風強風軸就會逐漸開始北抬，迎風面中南部地區下雨的情況將有增多趨勢，全天不定時都有機會出現短暫陣雨或雷雨，南部的雨又會比中部要明顯一些；中北部、東半部山區到了中午過後的熱對流雷雨發展較為旺盛，有機會出現局部短時強降雨，整體天氣趨於不穩定。

▼西南風水氣持續影響。（圖／氣象局）

「已有西南氣流味道」　周六起3天預估降雨最多熱區曝。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，周五西南季風強風軸繼續北上，台灣附近的西南風明顯加強，迎風面中南部全天有出現陣雨或雷雨的機會，由於地形的關係，山區的累積雨量可能比平地要來得大，並且有短時強降雨發生的機會；背風面北部、東半部雲量也將顯著增多，除了午後的熱對流降雨外，其他時間也可能有局部短暫陣雨。

吳聖宇提醒，周六起到下周一是特別需要注意的一段時間，季風低壓槽內可能有兩個季風低壓系統建立，東邊的低壓在日本南方建立，西邊的低壓則預估將會建立在大陸東南沿海到台灣海峽一帶。

吳聖宇表示，其中西邊的季風低壓對台灣天氣有可能造成明顯影響，有機會把整個西南季風強風軸拉到台灣海峽南部，接著往東通過台灣南部陸地後，繼續延伸到台灣以東海面，這樣的強風軸形態已經有西南氣流的味道，一旦真的建立起來的話，有可能為中南部帶來顯著雨勢，尤其是南部的高屏山區，預報資料顯示將是降雨最多的熱區中心，值得密切加以留意。他請中南部朋友要多關注未來兩天的天氣預報資訊，周末期間如果有活動安排可能要小心。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

「已有西南氣流味道」　周六起3天預估降雨最多熱區曝。（圖／氣象局）

吳聖宇說，下周二以後，季風低壓位置逐漸北移，台灣附近的西南季風強風軸可能慢慢趨於減弱，但西南風環境仍將持續影響，中南部下雨的機會還是偏高；預估要等到下周末之後，隨著季風低壓槽進一步北抬，太平洋高壓重新西伸增強後，台灣的天氣才有機會趨於穩定，再度回到夏天型的天氣型態。

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今起至周五西南風逐漸增強，降雨劇烈程度和範圍擴展，今晨南部到苗栗有明顯雨勢，白天南部下雨時間偏長，中部相對南部較局部，但也有局部陣雨或雷雨，北部、東半部白天高溫炎熱為主；各地午後都有雷陣雨機率，最明顯是在山區，而桃園以北、主要大台北地區也有局部大雨、短延時強降雨。

官欣平提醒，周六至下周三西南風最顯著，加上台灣附近是低壓帶，中南部陣雨和雷雨情形很明顯，有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率；北部也有短暫陣雨或雷雨，降雨不只侷限在下午，上午也可能；而東部是局部短暫陣雨或雷雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平分析，周六到下周三的降雨，其中又以周六到下周一最顯著，但下周二、下周三仍在低壓帶內，也會有比較大的雨勢。至於偏強的西南風是否可能增強成西南氣流？他表示，還要觀察，但不管有沒有變西南氣流，降雨有上升趨勢，若致災性有達到豪雨以上，就有可能將敘述調整成西南氣流。

而周末台灣附近可能有擾動生成？官欣平指出，變數比較大，因台灣附近到日本南方海面都是低壓帶，確實有擾動生成，但位置、時間、水氣非常不一定，延伸到8月初都是低壓帶，對台灣影響不太肯定，還要再觀察。

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