快訊／大雷雨開轟台南、高雄！北北基等14縣市大雨特報

▲部分縣市午後有大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

隨著西南風增強與低壓帶影響，中南部整天降雨機率都偏高，尤其南部地區累積雨量甚至可能達到大雨或豪雨等級，北部、東半部則在午後容易有短延時強降雨，位處西南風迎風面的中南部雨勢將持續到深夜，氣象局稍早發布大雨特報，部分縣市須嚴防大雨發生。

氣象局表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２９）日南部地區、大臺北地區及西半部山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另針對「臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分止。

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▲14縣市大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員李孟軒表示，今日白天明顯的降雨熱區為南部，南台灣降雨時間長，容易累積雨量達到局部大雨等級，其他近山區平地午後也要留意短延時強降雨、雷擊強陣風等，下午出門必須注意天氣變化。到了晚上中南部雨勢持續，尤其是南部。今晚到明晨雨量仍偏多。

溫度部分，苗栗以北、東半部持續有36度以上高溫，雙北、桃園、新竹、花蓮、台東等地已連續3日出現36度以上高溫，中部高溫約34度，沒有下雨時仍悶熱，南部則因為持續降雨，高溫約32度。