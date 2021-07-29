「西南氣流」周末報到！全台暴雨時間點曝　這區累積雨量破千毫米

▲各地天氣不穩定降雨機率高。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

下雨下不停！中央氣象局表示，周末兩天西南風強風軸將擴展到台灣上空，且西南風強度增強到西南氣流的等級，中南部將出現大雨及豪雨，北部、東半部也是整天都有陣雨或雷雨。氣象專家提醒，預報顯示南部累積雨量可能破千毫米。

氣象局預報員李孟軒表示，今天持續受到西南風影響，目前南部持續有降雨回波移入陸地，南部局部地區累積雨量已達大雨等級，清晨中部、新竹與苗栗沿海也有短暫陣雨或雷雨。今日中部整天都有雨，北部、東半部則是上午多雲到晴，午後有明顯的短時強降雨。

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今日白天明顯的降雨熱區為南部，南台灣降雨時間長，容易累積雨量達到局部大雨等級，其他近山區平地午後也要留意短延時強降雨、雷擊強陣風等，下午出門必須注意天氣變化。到了晚上中南部雨勢持續，尤其是南部。今晚到明晨雨量仍偏多。

▲降雨回波移入，南部上半天持續有降雨。（圖／氣象局）

溫度部分，苗栗以北、東半部持續有36度以上高溫，雙北、桃園、新竹、花蓮、台東等地已連續3日出現36度以上高溫，中部高溫約34度，沒有下雨時仍悶熱，南部則因為持續降雨，高溫約32度。

最要注意的是周末兩天，周末位於巴士海峽的西南風強風軸將逐漸擴展到臺灣上空，且強度將會增強至西南氣流，搭配低壓帶天氣會更不穩定，中南部累積雨量達到大雨或豪雨等級的機率提高，南部可能出現局部豪雨，北部、東半部降雨也不只侷限在午後，整天都可能出現陣雨或雷雨，午後則有強降雨。

▲中南部今日累積雨量多，到晚上都還會有雨。（圖／氣象局）

下周一西南氣流減弱為西南風，但西南風仍偏強，且台灣仍處低壓帶，各地會持續有雨，中南部容易有局部大雨或豪雨，北部、東半部則有短暫陣雨或雷雨。李孟軒提醒，周末兩天要特別留意西南氣流影響，迎風面的中南部將會出現大雨或豪雨。

氣象達人彭啟明指出，周末的西南季風北抬，台灣附近的水氣增加，不穩定也增高，也持續到下周一、二，雨勢可能一直持續到下周末，且雨勢不小，歐洲預測模式顯示，南部極端值累積雨量破千毫米，每天都下比近期更多的雨勢。氣象專家賈新興也表示，低壓帶影響時間拉長至8月6日，台中以南將是降雨熱區。