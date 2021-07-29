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快訊／北北基升級豪雨！西南氣流抵台「像水管猛灌水」

記者李宜秦／台北報導

受到西南風增強與低壓帶影響，今日全台各地有雨，氣象局已發布豪雨特報，並針對「基隆市、臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。

▲▼受烟花颱風外圍環流影響,北部地區今(24)日仍有局部豪大雨出現,圖為北市內湖大湖公園湖面水位上升,湖水黃濁,行人,撐傘,雨傘,路人,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲部分縣市午後有大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２９）日臺北市及新北市有局部大雨或豪雨，南部地區及桃園至嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象粉專天氣風險Weather Risk表示，大台北地區正下著大雷雨，目前西南氣流已經逐漸抵達台灣，接下來台灣附近的西南風會越來越強、水氣越來越多，明天開始中南部的雨勢會越來越大、全天都有降雨機會，尤其是在周五下半天至周六，有可能出現大規模、持續性的雨勢。

而北部、東半部雖然不在迎風面，雨勢相對少，但由於大氣環境不穩定，午後雷雨發展仍較旺盛。預報顯示台灣附近的西南氣流至少要持續到下周二、三左右。西南氣流就像一條水管，迎風面的中南部雨會一直下，雷雨胞也會像游擊隊一樣神出鬼沒。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲西南氣流逐漸抵台。（圖／臉書）

氣象局預報員李孟軒表示，今日白天明顯的降雨熱區為南部，南台灣降雨時間長，容易累積雨量達到局部大雨等級，其他近山區平地午後也要留意短延時強降雨、雷擊強陣風等，下午出門必須注意天氣變化。到了晚上中南部雨勢持續，尤其是南部。今晚到明晨雨量仍偏多。

溫度部分，苗栗以北、東半部持續有36度以上高溫，雙北、桃園、新竹、花蓮、台東等地已連續3日出現36度以上高溫，中部高溫約34度，沒有下雨時仍悶熱，南部則因為持續降雨，高溫約32度。

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