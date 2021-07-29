台東縣校長線上布達典禮　饒慶鈴勉勵教育夥伴「三心」

▲台東縣校長布達典禮改為線上舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣110學年度高級中等以下學校、四維幼兒園校長、園長布達交接典禮，29日上午在新生國中未來教室舉行，今年為了防疫而改採線上辦理。台東縣長饒慶鈴除了感謝教育夥伴的付出，也勉勵新任校長秉持教育熱誠、培養學生多元興趣與專長，用愛心、關心、耐心持續於教育界付出，為學生創造多元互動的學習環境。

饒慶鈴首先為16位連任及25位新任校長、園長布達派令，再由馬蘭國小校長張鳳珠代表41位校長及園長接受縣長頒贈聘書及宣誓就任。饒慶鈴表示，今年因為疫情嚴峻，典禮改採線上辦理，雖然無法親眼見證各校長及園長宣誓及交接，但她及縣府對校長及園長的期望與祝福不變。

饒慶鈴強調，對各位校長及園長有信心，一定能夠完成交付的任務，發展學校特色，引領同仁，並啟發學生多方面潛能、培養多元專長與技能，也請繼續秉持著對教育的熱忱與對學生的厚愛，用「愛心、關心、耐心」持續於教育界付出，帶領學校老師、孩子們發光發熱，為臺東教育開創新局面。

受疫情影響學校於5月19日停課至今，因考量教師8月須回學校備課及準備開學工作，特別提前於17日啟動教職員專案施打疫苗，讓縣內高中職以下3300多名教職員工能提早獲得疫苗保護力，補教業者及學前特教助理員也安排在24日施打，以守護老師和學生的健康。

至於10日之後報到的新聘代理教師，將於8月1日前完成造冊，待中央撥補疫苗之後擇日另案施打。另外，自27日調降為2級警戒，國中小校園開放附近民眾運動，但禁止參訪，不開放廁所及飲用水，也請民眾仍務必遵守戴口罩、勤洗手、落實實聯制等防疫措施。

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