力拚中小學9／1到校上課　教育部2點原因曝光

▲全國中小學延至9月1日開學。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

全國中小學延至9月1日開學，教育部指出，力拚師生9/1回學校上課。而台北市長柯文哲則拋出「線上線下混合班」，倘若一個班25人，可考慮5人到校上課、20人在家上課。對此，教育部表示尊重。

台北市教育局長曾燦金近日表示，國九、高三以實體上課為原則，按照50％比例分為實體組和線上同步，其他年級採A、B、C、D組分艙分流。

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▲▼北市學生上課分流模式。（圖／北市府提供）



曾燦金說，國小一年級至國小六年級、國八、高一至高二部分，以2至3班組成班群，再由班群分組為基本概念，共採A、B、C、D共4組，A組到校實體上課，「也許5個人以內，或小規模10至15人以內」；B到D組以居家同步、非同步上課等，實體到校要實施梅花座、維持社交距離，班群老師協同合作進行教學。

曾燦金也強調，這只是初步的規劃，政策還在研議階段，希望8月10日前能有基本定調，因此歡迎校長、老師、家長會提出意見。

《自由時報》報導，教育部指出，因中小學教職員已接種疫苗，且疫情趨緩，力拚中小學師生9/1回學校上課。對於北市府拋出「線上線下混合班」，教育部表達尊重說，地方政府為中小學主管機關，但得做好家長和師生間的溝通。