快訊／為9月開學前做準備　新北國高中教師明專案施打疫苗

記者杜冠霖／新北報導

指揮中心日前宣布27號將降至二級警戒，對於學生9月開學的問題，新北市長侯友宜表示，9月1日仍是規劃的開學時間點，26至28號將開放國高中職教職員工施打疫苗，人數約1萬8000人。

侯友宜25日表示，9月1日是規劃的開學時間點，在這之前必須做好防疫準備工作，尤其跟孩子們最有關係的國高中職老師及補習班教職員工，目前國小老師疫苗已經接種完畢，接下來將由國高中職老師、補習班教職員工施打疫苗。

侯友宜指出，7月26到28號將開放國高中老師接種疫苗，並分4個專案施打，外縣市教職員工也可返鄉於新北市登記接種疫苗，人數預估1萬8000人。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月24日。

確診個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市5例；其中10例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月23日累計公布14,336位確診個案中，已有12,555人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

