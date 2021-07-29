快訊／一張圖曝高雄特殊交友圈聚會　染疫男13天嗨玩4飯店商旅

▲高雄市29日新增2例確診個案，與北部「特殊交友圈」有關。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市29日新增2例確診個案，全國案號為15741、15744，感染源與國內「特殊交友圈」和南北移動有關係。衛生局疫調指出，案15741自7月13日起多次外出與北部友人聚會，直到21日疑似出現症狀後，仍在25、26日到「歐遊國際旅館」與案15744聚會，13天內去了至少4家商旅、飯店。

衛生局指出，7月13至16日，85大樓聚會除了有案15741，還有4名友人，其中就是15744，另外3人確實掌握，其中一名雖然高雄人，但之前有雙北旅遊史；25、26日，15741和15744到歐遊國際旅館外，還有另外2名友人，其中一名友人來自新北。

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這起群聚案件會曝光的原因，是直到案15741的室友(案15725)出現症狀後，自行到院採檢發現確診，匡列後才發現感染來源。

▲確診者密集聚會。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，案15741為本國籍30多歲男性，為全國案15725接觸者，21日出現腹瀉、咳嗽等症狀，27日匡列為接觸者，28日至醫院採檢PCR陽性確診(CT值22.82)，目前於負壓隔離病房治療中。

另案15744為本國籍50多歲男性，無症狀，27日匡列為接觸者，28日至醫院採檢PCR陽性確診(CT值27.1)，目前於負壓隔離病房治療中。接觸者皆可清楚掌握，無公布公共場所活動史。

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