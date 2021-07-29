梁文傑被爆不給助理造冊　蔡炳坤：沒有理由不讓助理接種疫苗

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市議員梁文傑被爆料已施打兩劑AZ疫苗，卻不讓助理造冊，進而影響其他辦公室。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，如果里鄰長可以接種疫苗，有什麼理由說市議員跟助理不去接種？北市很重視這件事，曾向中央反映及請示，但中央稱已到7月16日以後，所有18歲以上民眾都可預約，大家上網預約就好。

日前北市議會通知可幫議員和助理施打疫苗，但梁文傑22日於臉書則說，他一向主張要按年齡儘快往下打，反對再用任何身份別插隊，也不覺得當議員或助理有比一般上班族危險，加上助理們都有上政府系統填寫意願，相信再等一些時間就能打到，「本辦公室就不參加了。」

不過，臉書粉專「靠北助理」28日有貼文提及，梁文傑自己打完疫苗還不讓助理造冊，只想到自己，沒想到其他辦公室的感受，且有多少議員因為梁文傑的揭露，而不同意助理造冊。

對此，蔡炳坤下午在北市防疫記者會上說，市長對於市議會議員跟助理很早就跟我們講，同樣是在民間跟市民很多接觸，也在關心防疫工作、會勘等，如果里鄰長可以接種疫苗，有什麼理由說市議員跟助理不去接種？

蔡炳坤表示，北市很重視這件事，曾兩次在早會上跟中央提出是否同意市議會跟助理排序接種，但兩次中央都沒有明確答案；後來北市也正式發文跟中央請示，中央則稱已到7月16日以後，所有18歲以上民眾都可預約，大家上網預約就好。

蔡炳坤說，我們是這樣想，北市府須考慮北市議會9月中旬開議，且北市議會議員跟助理相對年輕，很多年輕議員跟助理雖可上網登記意願，但不一定能接獲通知預約，不一定這段時間可接種疫苗。

蔡炳坤指出，這件事情北市府也可市議會一直討論，是否先造冊準備，距離開議還有一個多月，先看看需求，總是在開議之前能夠讓議員、助理具疫苗接種，且有保護力，對議會的進行才會比較順利，所以我們再看看疫苗情況再做後續處理。

梁文傑上午接受媒體訪問，證實自己打完2劑疫苗，但是第1劑是在5月初期疫情未爆發前自費施打AZ；對於爆料，他則回應，現在很多年輕人都在排隊等疫苗，對於職業沒什麼特殊危險性的人，就不要跟別人插隊，這2個月來自己都沒跑攤，也沒有讓助理跑攤，所以不覺得議員或助理比他人危險，加上現在施打疫苗速度快，相信20歲至40歲的助理很快就能打到，不需要特別安排。

▼蔡炳坤。（資料照／北市府提供）